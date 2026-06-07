Ciclismo / Elisa Longo Borghini trionfa a Saluzzo nell’ultima tappa del Giro Women targato Demi Vollering (VIDEO)

Elisa Longo Borghini si è imposta nell'ultima frazione della 37a edizione del Giro Women con partenza e arrivo nel cuore di Saluzzo. La verbanese ha preceduto la neozelandese Niamh Fisher-Black e la tedesca Niedermaier.

La vittoria finale della Corsa Rosa è andata alla neerlandese Demi Vollering. Seconda posizione per la tedesca Antonia Niedermaier e gradino più basso del podio per l'altra orange Anna Van Der Breggen. Prima delle azzurre la solita Elisa Longo Borghini che, nonostante una condizione non eccezionale, si è confermata ai vertici del panorama internazionale.

Da segnalare la vittoria nella classifica a punti della cuneese Elisa Balsamo che, grazie ai suoi quattro successi in altrettante volate, ha dominato l’ambita graduatoria generalmente riservata alle sprinter. Per la 28enne di Peveragno rimane anche la grande soddisfazione di aver indossato per tre giorni la maglia rosa.

La frazione odierna, partita davanti al Duomo e conclusa in via Circonvallazione a Saluzzo, prevedeva 145 chilometri assai vallonati. Il percorso presentava tre Gran Premi della Montagna (Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello) che, essendo ben distribuiti nell’arco di tutta la frazione, lasciavano aperto l’esito finale a più soluzioni.