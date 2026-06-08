Alla Villa di Verzuolo in attesa della Sagra dell’Agnolotto si accende il weekend del benessere

La stagione estiva di Verzuolo si annuncia ricca di grandi appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, della cucina locale e della cura di sé. Nel borgo antico di Villa cresce l'attesa per quello che è tradizionalmente l'evento clou dell'estate verzuolese: la “Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio”. L'edizione di quest'anno, in programma domenica 28 giugno 2026, si presenterà con una grande e importante novità intitolata "Camina e Mangia a la Vila ed Versol", con aperitivo e cinque tappe golose itineranti in collaborazione con i locali e le associazioni del territorio. Le partenze avverranno a piccoli gruppi da Piazza Willy Burgo tra le ore 11.00 e le 13.30, con prenotazioni già aperte.

Un week end dedicato al benessere

In attesa di questo grande appuntamento di fine mese, il borgo antico di Villa aprirà ufficialmente le sue porte da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 per la nuova edizione di "Aspettando l’estate", incentrata quest'anno sul tema del benessere e della rigenerazione.

La manifestazione si aprirà venerdì 12 giugno alle ore 19.30 con la tradizionale Merenda Sinoira al Castello (su prenotazione: 13 euro per gli adulti, 8 euro dai 4 ai 10 anni, gratuito sotto i 3 anni). La cena piemontese sarà accompagnata dai racconti di Cristina Bertolino, referente di Folklore in Piemonte, dedicati alla saggezza popolare e alle storie delle Masche. Dalle ore 21.15 la serata proseguirà con il ballo liscio insieme all'Orchestra Bruno Mauro e la sua band a ingresso libero. Sabato 13 giugno lo spazio sarà invece dedicato all'appuntamento con la "Decaleva", che farà da ideale anteprima alla giornata successiva.

Domenica 14 giugno sarà la vera e propria Giornata del Benessere, attiva dalle ore 10.30 alle 18.30. Per tutto il giorno gli operatori dell'Associazione "Lo Spirito del Vento Ohana-Rei" offriranno trattamenti individuali, tra cui massaggi, riflessologia, reiki e campane tibetane, al costo accessibile di 9 euro a seduta. Il programma include sessioni collettive di Yoga al Castello con il Centro Radha Krishna, previste alle ore 10.45 e 16.00 al costo di 9 euro, e i Bagni Sonori con Monocarda programmati alle ore 12.00 e 15.00, tutte attività gestite su prenotazione.

La domenica sarà anche l'occasione ideale per esplorare il patrimonio architettonico del borgo. Il Castello di Verzuolo sarà accessibile con visite guidate su prenotazione alle ore 9.45, 11.15, 14.00, 15.30 e 17.00. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.00, aprirà straordinariamente alle visite anche l’Antica Parrocchiale in collaborazione con l'Associazione Culturale Verzuolese. Di fronte al maniero sarà inoltre attiva un'area bimbi assistita con i tradizionali giochi in legno della Val Varaita, laboratori e letture animate.

La proposta gastronomica di domenica prevede il pranzo alle ore 12.30 e la cena alle ore 19.30 in tecnostruttura con un ricco menù piemontese a 19 euro per gli adulti e a 12 euro per ragazzi dai 5 ai 12 anni, mentre l'ingresso è gratuito sotto i 4 anni. Varianti specifiche senza glutine, senza lattosio, vegane e vegetariane sono disponibili su prenotazione. La tre giorni si chiuderà domenica sera dalle ore 21.15 con il Party Latino e la serata caraibica insieme a Piero e Elena a ingresso libero.

Per garantire il massimo comfort dei visitatori ed evitare problemi di viabilità nel borgo, per tutto il fine settimana del 12-14 giugno sarà attivo un comodo servizio navetta gratuito continuo. Chi giunge in auto potrà lasciare il proprio mezzo a fondo valle e salire a bordo delle navette in partenza da Piazza Willy Burgo, che condurranno direttamente all'ingresso del Castello.