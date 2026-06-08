Inaugurata la Biennale Wab a Bra: un trionfo di arte, innovazione e passioni

È stata inaugurata sabato 6 giugno, presso il Movicentro di Bra, con un grande successo di pubblico, la Biennale WAB, che si conferma così un centro nevralgico della creatività contemporanea.

I numeri di questa edizione testimoniano la vitalità della rassegna: ben 150 espositori e oltre 330 opere in concorso, capaci di spaziare tra pittura, fotografia, arti applicate e innovazione tecnologica.

Il vernissage inaugurale, svoltosi alla presenza di numerose autorità cittadine, artisti, esperti del settore, appassionati e curiosi, è stato un vero e proprio caleidoscopio di idee e colori. Ad arricchire l'atmosfera sono stati alcuni brevi e suggestivi momenti di danza sulle note del tango, che hanno saputo emozionare e unire il pubblico presente. Un plauso speciale va alla curatrice, Agata Comandè, per l'eccellente lavoro di preparazione, coordinamento e presentazione, oltre che all'Associazione Brarte Aps e alla Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Bra, motori dell'evento.

Di grande impatto emotivo e culturale è la sezione fuori concorso dedicata alle figure femminili dello scultore Gioachino Chiesa (Bra, 1937-2023), che dialogano in perfetta armonia tematica con lo spirito e i valori della Biennale.

Si tratta di delicate opere in gesso provenienti dalla Gipsoteca Comunale di Santa Vittoria d'Alba, intitolata proprio all'artista. La presenza di queste sculture è stata resa possibile grazie alla sinergia con l'Associazione Anforianus ODV, che gestisce la gipsoteca e ne custodisce la memoria. L'associazione ha espresso il proprio ringraziamento agli organizzatori per l'accoglienza riservata alle opere, ed ha sottolineato come questa vetrina rappresenti un'importante occasione di condivisione culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio.

La mostra rimarrà aperta al pubblico e visitabile fino al 28 giugno, dal giovedì alla domenica negli orari 10-12 / 15.30-20. Info: 338 42 04 045.