Straordinario successo per la 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo” e 51º anno di attività del coro Milanollo

Si è conclusa con grande successo la 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, manifestazione che ha celebrato il 51° anno di attività del Coro Milanollo di Savigliano e che, ancora una volta, ha saputo trasformare la città e il territorio in un importante punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi musicali provenienti da tutta Europa.

La rassegna, organizzata dai fratelli Natascia e Ivan Chiarlo, alla guida del Coro Milanollo, ha voluto rendere omaggio alla figura del Maestro Sergio Chiarlo, fondatore della corale e ideatore della manifestazione, nel quarto anniversario della sua scomparsa.

Per tre giorni Savigliano e Moretta hanno accolto oltre 120 persone tra coristi, direttori di coro, pianisti e accompagnatori, offrendo al pubblico un programma di altissimo livello artistico che ha registrato una straordinaria partecipazione.

Venerdì sera il Teatro Milanollo di Savigliano ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione del concerto inaugurale “Radici e Nuovi Orizzonti”, regalando al pubblico momenti di intensa emozione e confermando il prestigio internazionale della rassegna.

Sabato sera Piazza Europa a Moretta è diventata il palcoscenico di “Voci d’Europa in Concerto”, coinvolgendo centinaia di spettatori in una serata di festa, amicizia e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

Particolarmente toccante è stato il momento conclusivo di domenica nella Chiesa di San Filippo Neri, dove la Santa Messa cantata dalle corali partecipanti ha ricordato il quarto anniversario della scomparsa del Maestro Sergio Chiarlo. Una celebrazione intensa e partecipata che ha profondamente emozionato i fedeli presenti.

Protagonisti della 36ª edizione sono stati:

Coro Milanollo – Città di Savigliano, diretto da Natascia Chiarlo con Ivan Chiarlo al pianoforte;

Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana (Albania);

Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma;

Coro Giovanile Artemusica di Valperga.

Formazioni di assoluto prestigio che hanno saputo emozionare il pubblico grazie all'eccellenza musicale, alla qualità interpretativa e alla varietà dei repertori proposti.

Significativo anche il momento istituzionale svoltosi presso il Palazzo Comunale di Savigliano, alla presenza del Sindaco Antonello Portera,

Al Teatro Milanollo la presenza del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Federica Brizio e dell’Assessore alla Cultura Roberto Giorsino, che hanno accolto le delegazioni corali sottolineando il valore culturale e sociale della manifestazione per l’intero territorio.

La rassegna si è svolta con il patrocinio e il sostegno del Comune di Savigliano e dell’Assessorato alla Cultura, con il contributo del Comune di Moretta e grazie alla collaborazione delle istituzioni, delle associazioni, dei volontari e degli enti sostenitori che hanno creduto nel progetto. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, alla BCC, a Siscom, Egim , Scotta, Paschetta Martorelli, il cui prezioso sostegno ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”.

Un significato particolarmente speciale ha avuto anche il coinvolgimento della nuova generazione della famiglia Chiarlo. Elena e Giovanni, figli di Ivan e nipoti del Maestro Sergio Chiarlo, hanno collaborato attivamente all'organizzazione della manifestazione, offrendo il proprio contributo con entusiasmo e partecipazione. Un segnale importante di continuità che testimonia come i valori, la passione per la musica e l'amore per il canto corale trasmessi dal Maestro Sergio Chiarlo continuino a vivere all'interno della sua famiglia e a proiettarsi verso il futuro. La loro presenza rappresenta un ponte ideale tra la storia della rassegna e le nuove generazioni chiamate a custodirne e svilupparne il patrimonio culturale.

«Questa manifestazione rappresenta molto più di una semplice rassegna musicale – dichiarano Natascia e Ivan Chiarlo –. È un patrimonio culturale costruito in oltre mezzo secolo di storia, un luogo di incontro tra persone, culture e generazioni diverse. Il nostro impegno sarà quello di continuare a far crescere questo progetto con nuove idee e nuove collaborazioni affinché il sogno e l'eredità artistica di nostro padre Sergio Chiarlo possano continuare a vivere nel tempo.»

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con nuovi progetti e iniziative che permetteranno alla tradizione corale di continuare a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Come amava ricordare il grande compositore austriaco Gustav Mahler:

«La tradizione non è il culto delle ceneri, ma la custodia del fuoco».

Ed è proprio questo il compito che il Coro Milanollo, Natascia e Ivan Chiarlo intendono portare avanti: custodire e alimentare quella fiammella accesa oltre cinquant'anni fa dal Maestro Sergio Chiarlo affinché continui a illuminare il cammino della musica corale per le generazioni future.

La 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo” si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, confermando il proprio ruolo tra le più significative manifestazioni corali del territorio piemontese e internazionale, capace di unire eccellenza artistica, dialogo tra i popoli, memoria, tradizione e futuro.