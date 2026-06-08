Edizione di successo per "Florete flores" a Vicoforte

Anche quest’anno la mostra mercato di giardinaggio “Florete Flores” ha riscosso grande successo. Favorita dal bel tempo, l’area circostante la Basilica ha ospitato circa sessanta espositori di piante, fiori e altre attività attinenti al giardinaggio.

L’edizione del 2026 ha avuto a tema “Un grande botanico a Roma – Omaggio a Giorgio Bonelli” ed è stata quindi dedicata al medico botanico Vicese del 18° secolo Giorgio Bonelli. In apertura della manifestazione l’Arch. Gian Franco Somà ed il Consigliere Comunale Guido Picco ne hanno ricordato la figura e l’opera da appassionato botanico svolta soprattutto a Roma. Durante le due giornate, presso lo stand dedicato a vari interventi sul tema della botanica e della natura, si sono susseguiti, coordinati da Picco, diversi esperti: Luigi Dotta, Alessandro De Mitri, Giuseppe Bertelli Motta, Claudio Porchia con lo chef Daniele Gambaro e l’Associazione Artesane. Molto apprezzati e frequentati sono anche stati i laboratori didattici e le attività ludico-creative per adulti e bambini, l’area dedicata alle piante ispirate ai contenuti della Bibbia, l’esposizione della xiloteca e l’area ristoro “Fior di Proloco” curata dalla Pro Vicoforte con la presenza di altre sette Proloco che, anche con l’accompagnamento musicale di sabato sera, hanno consentito di pranzare e cenare in abbondanza ed allegria.

All’inaugurazione di sabato erano presenti molte autorità e soprattutto sindaci e assessori di Comuni del circondario con rappresentanti di altri Enti ed il Rettore del Santuario don Flavio Begliatti. Dopo l’introduzione del Sindaco Gian Pietro Gasco hanno portato il loro saluto il Consigliere Comunale Guido Picco che ha illustrato la genesi ed il tema dell’edizione 2026 ed il Vice Sindaco Roberto Botto che ha curato il coordinamento della manifestazione ed ha ringraziato per l’impegno i dipendenti comunali ed i volontari che hanno supportato la parte organizzativa ed operativa.

Sono anche intervenuti il Presidente provinciale dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Proloco) Marco Vallati, il Presidente della Pro Vicoforte Giuseppe Badino, il consigliere dell’ATL del Cuneese Paolo Manera ed infine l’assessore Regionale Paolo Bongioanni. A conclusione del suo saluto l’Assessore ha confermato la notizia di questi ultimi giorni: Vicoforte sarà protagonista, nell’ultima settimana di giugno, nella prossima edizione dei campionati italiani maschili di ciclismo su strada: partenza della cronometro individuale Vicoforte – Barolo e transito della corsa in linea Asti – Cuneo.

Domenica pomeriggio si è poi svolta la premiazione del concorso fotografico avente a tema “Colori e riflessi di Vicoforte” promosso dalla Pro Vicoforte.

"Per il successo di questa edizione di Florete Fores dobbiamo essere grati all’eccellente qualità dei prodotti esposti, al tempo favorevole ed alla numerosa partecipazione di visitatori - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -.Non dobbiamo però dimenticare il grande lavoro di questi ultimi mesi del Vice Sindaco Roberto Botto e del Consigliere Comunale Guido Picco, coadiuvato dalla moglie, che con i dipendenti comunali e tanti volontari, soprattutto della Pro Vicoforte e della Protezione Civile, hanno consentito di raggiungere l’ottimo risultato organizzativo ed i molteplici apprezzamenti dei tanti visitatori che sabato e domenica sono giunti a Vicoforte".