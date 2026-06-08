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Attualità | 08 giugno 2026, 15:25

Savigliano, presentazione del catalogo “Io, Santorre” al MuGi

Mercoledì 10 giugno in Sala Sant’Agostino l’incontro con le curatrici Olivero e Tavella e il professor Gentile; a seguire visita alla Biblioteca storica dei Santa Rosa

Savigliano, presentazione del catalogo “Io, Santorre” al MuGi

Raccontare un uomo protagonista del suo tempo: era stato questo l’obiettivo di “Io, Santorre”, la mostra realizzata l’anno scorso al MuGi di Savigliano per il bicentenario della morte di Santorre di Santa Rosa. Mercoledì 10 giugno, alle 18, presso la Sala S. Agostino si presenterà il catalogo dell'allestimento. 

A parlarne con le curatrici Silvia Olivero e Chiara Tavella sarà il prof. Pierangelo Gentile, del Dipartimento di studi Storici dell'Università di Torino.

Al termine, visita guidata alla preziosa Biblioteca Storica della famiglia Santa Rosa. L'ingresso è libero.

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