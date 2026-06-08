Ultimo giorno di scuola per il De Amicis di Cuneo: mattinata di sport e condivisione per gli studenti

Il liceo De Amicis di Cuneo chiude l'anno scolastico 2025/2026 oggi 8 giugno, a differenza degli altri istituti della Granda.

Due giorni prima chiude, due giorni prima aveva iniziato - l'8 settembre anziché il 10 - con delibera del consiglio di Istituto, per consentire lo svolgimento degli scrutini finali con tempi distesi prima degli esami di maturità 2026.

Un'ultima giornata che gli studenti trascorreranno al NUoVO, per un programma di attività didattiche condivise di socializzazione, sportive, edutainment, educazione civica, outdoor green education.

Una mattinata anche di gioco, avendo gli studenti a disposizione i campi da Padel e da Beach Volley. Momenti musicali con gli studenti che da stasera saranno impegnati con il Festival dello Studente, al via con le prime due serate al Teatro Toselli e poi con il gran finale giovedì sera, sempre al NUoVO.

Sul sito della scuola anche una foto per augurare un grande "in bocca al lupo" ai maturandi.