Partecipata cerimonia al Sacrario di Bastia nel ricordo dei mille del comandante “Mauri” [FOTO]

Mantenere viva la memoria. È da sempre questo l'obiettivo della sentita cerimonia che, ogni anno, si svolge al Sacrario Partigiano di Bastia Mondovì dove, lo scorso venerdì 5 giugno, erano presenti oltre ad amministratori e associazioni, oltre duecento studenti delle scuole locali.

La cerimonia, promossa dal Comune di Bastia Mondovì con la Federazione Italiana Volontari della Libertà – Autonomi e l’Associazione Volontari della Libertà del Piemonte, ricorda i mille partigiani “Autonomi” del Primo Gruppo Divisioni Alpine, guidato dal comandante Mauri e quest'anno si è tenuta in occasione dell’81° anniversario della Liberazione e dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica.

Le celebrazioni hanno preso avvio con l’alzabandiera e l’onore ai caduti, seguiti dalla celebrazione della Santa Messa e dalla deposizione della corona d'alloro.

Negli ultimi anni, in assenza dei protagonisti diretti della lotta partigiana, l’impegno degli organizzatori si è concentrato sul coinvolgimento delle giovani generazioni e delle scuole del territorio, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e i valori della libertà e della democrazia, attraverso la premiazione del concorso rivolto agli studenti della scuola primaria di Bastia Mondovì e delle scuole primarie e secondarie del territorio, seguita da un’esibizione corale degli alunni.