“Il Sogno in Movimento”, giornata di successo per “Sport in Bene”: magia e ginnastica nel cortile del Gazzera Magliano

Il saggio di ginnastica “Il Sogno in Movimento”, svoltosi nel cortile del Gazzera Magliano di Bene Vagienna, ha coronato nella serata dello scorso 6 giugno un successo di pubblico e di atlete coinvolte. Il tutto rientra nel ciclo di eventi estivi di “Sport in Bene”.

“È stata una serata fantastica. Tutte le protagoniste che si sono esibite sul palco hanno dato il meglio di sé, con grinta, grazia ed emozione. Uno spettacolo che ha ripercorso la storia attraverso un sogno: quel sogno che ogni bambino ha dentro di sé”: hanno commentato gli organizzatori.

“Questa musica e questa ginnastica sono maestre di vita”: è inoltre il messaggio che lo spettacolo ha lasciato al pubblico.

Disciplina, lavoro di squadra, coraggio: valori che vanno oltre il tappeto e accompagnano la crescita di ogni ragazza.

“Sono contento che questa manifestazione abbia avuto un così grande successo.” - dichiara il sindaco Claudio Ambrogio - “È il frutto di una collaborazione vera fra le associazioni benesi e le famiglie. Questo è un grande risultato per la nostra comunità che sta crescendo. È stato davvero un successo per tutti e rappresenta il miglior augurio per una buona estate e per ottime vacanze. Un grande grazie va a Cristina Bono, anima e mente dello spettacolo, allo staff, alle mamme e ai papà che hanno allestito e disallestito la platea con le sedie, e alla Pro Loco Bene Vagienna per il supporto logistico”.

Ora “Sport in Bene” andrà avanti con l’organizzazione dell’Estate Ragazzi, che anche quest’anno si preannuncia come un grande successo per i bambini e le famiglie di Bene Vagienna.