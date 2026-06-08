Doppio intervento sulla tangenziale di Fossano: chiusure e deviazioni tra l’11 e il 16 giugno

Per consentire l’esecuzione di lavori in sicurezza, nei prossimi giorni sono previste modifiche temporanee alla viabilità lungo la tangenziale di Fossano. Il primo intervento scatterà alle 10 di giovedì 11 giugno e proseguirà fino alle 17 di sabato 13 giugno, con la chiusura al traffico della corsia in direzione Cuneo nel tratto compreso tra lo svincolo di Fossano Nord/Marene e località San Sebastiano.

La limitazione interesserà in particolare i veicoli provenienti da Alba/Asti e diretti a Cuneo, per i quali sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fossano Nord/Marene. Da lì il traffico verrà deviato sulla viabilità provinciale e comunale, con rientro in statale in località San Sebastiano-Crocetta attraverso via Cuneo. Nessuna modifica è invece prevista per chi viaggia in direzione Alba/Asti.

Un secondo intervento è programmato a partire dalle 8 di lunedì 15 giugno fino alle 17 di martedì 16 giugno, sempre per lavori sulla tangenziale. In questa fase sarà necessario installare l’impianto di illuminazione lungo i rami dello svincolo del viadotto La Reale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossano Nord/Marene per chi procede in direzione Asti.

Durante le operazioni sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di ingresso in tangenziale per chi proviene dalla rotatoria di via Marene/Strada della Creusa. Anche in questo caso non sono previste limitazioni per la circolazione in direzione Cuneo.

Le due fasi di lavoro comporteranno quindi alcune deviazioni temporanee, adottate per garantire la sicurezza degli operatori e la regolare esecuzione degli interventi programmati.