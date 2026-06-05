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Viabilità | 05 giugno 2026, 16:33

Tenda, il Comitato di Monitoraggio: "La canna storica va aperta al traffico"

Stamattina il punto sulla proposta di Rixi di dedicare il vecchio traforo alla mobilità dolce, che non è stata accolta

Tenda, il Comitato di Monitoraggio: &quot;La canna storica va aperta al traffico&quot;

"La posizione del Comitato di Monitoraggio è chiara e non è mai cambiata e questa posizione ci impedisce di condividere la proposta del Viceministro Rixi.

Per noi, infatti, il lavori al tunnel di Tenda si devono concludere con l'apertura al traffico della seconda canna e la possibilità di vedere (finalmente) realizzato il progetto iniziale".

Nell'ultima riunione del Comitato, svoltasi la mattina di oggi (5 giugno), i sindaci e il presidente della Provincia hanno confermato la propria posizione e ribadito la necessità di una attenzione particolare alla ferrovia Cuneo⁩- Ventimiglia.

"Perseveriamo, poi, con la richiesta di rivedere la durata delle fasce di transito nel tunnel durante i fine settimana.

Abbiamo preso atto, infine, che Tunnel e tratto ferroviario osserveranno periodi di chiusura per consentire lo svolgimento di lavori dal termine della stagione estiva e le cui date saranno oggetto della prossima riunione della CIG".

redazione

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