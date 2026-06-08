Ferrovia Cuneo-Saluzzo-Savigliano, scatta l’orario estivo: meno treni e stop totale nei weekend

Con la chiusura delle scuole, prevista per mercoledì 10 giugno, scatta anche quest’anno l’orario estivo del servizio ferroviario sulla tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano gestito da Arenaways. L’offerta, come già avvenuto la scorsa estate, diventa più limitata. L’aspetto che salta maggiormente all’occhio è la totale assenza di collegamenti ferroviari nei fine settimana.

A partire da oggi, lunedì 8 giugno, sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano entra dunque in vigore il nuovo orario. Il servizio sarà articolato su 50 treni settimanali dal lunedì al venerdì.

Nel dettaglio, in direzione Cuneo, la prima corsa partirà da Savigliano alle 8.07 con arrivo a Saluzzo alle 8.22. Il primo collegamento completo Savigliano-Saluzzo-Cuneo partirà invece alle 9.12, con arrivo nel capoluogo della Granda alle 10.14. Altri collegamenti completi verso Cuneo sono previsti alle 15.12 e alle 18.12 da Savigliano, con arrivi rispettivamente alle 16.14 e alle 19.14. Una corsa intermedia collegherà inoltre Savigliano e Saluzzo alle 13.07.

In direzione opposta, il primo treno partirà da Cuneo alle 6.45 percorrendo l’intera linea fino a Savigliano. Seguirà una corsa limitata Saluzzo-Savigliano alle 8.32. Le altre partenze dal capoluogo provinciale sono programmate alle 11.45 e alle 16.45, mentre un ulteriore collegamento Saluzzo-Savigliano è previsto alle 14.32.

Tra gli aspetti più critici del nuovo orario estivo c’è l’assenza di collegamenti mattutini adeguati per i pendolari diretti a Cuneo. La prima corsa completa da Savigliano verso il capoluogo, come detto parte infatti alle 9.12, transitando da Saluzzo alle 9.27 e arrivando a Cuneo alle 10.14. Un orario che risulta di fatto incompatibile con gran parte dei lavoratori che iniziano il turno tra le 8 e le 9 del mattino.

Pur essendo presente una corsa anticipata da Savigliano alle 8.07 con arrivo a Saluzzo alle 8.22, questa non prosegue verso Cuneo, lasciando scoperta la fascia oraria tradizionalmente più utilizzata dai pendolari. Una scelta che rischia di limitare ulteriormente l'attrattività del servizio ferroviario per gli spostamenti casa-lavoro durante il periodo estivo.

I collegamenti tra Saluzzo e Savigliano continuano comunque a beneficiare dell’integrazione tra trasporto ferroviario e su gomma, soluzione che consente di mantenere una certa frequenza di servizio anche nei periodi di minore domanda.