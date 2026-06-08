Tunnel di Tenda, esercitazione di soccorso: possibili disagi e rallentamenti al traffico

Una mattinata di simulazioni e test per la macchina dei soccorsi transfrontaliera. In conformità all'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, la Prefettura di Cuneo, d'intesa con la prefettura francese del Dipartimento delle Alpi Marittime di Nizza, ha organizzato un'esercitazione sul campo per testare l'efficacia del Piano di Soccorso Binazionale (Psb).

L'esercitazione si svolgerà nella galleria stradale del Tunnel di Tenda nella mattinata di mercoledì 10 giugno.

L'attivazione dell'allarme scatterà a partire dalle ore 10.30, con un termine dei lavori previsto intorno alle ore 12.30.

Lo scenario ipotizzato, definito nel corso di una serie di riunioni preparatorie svoltesi in videocollegamento con le autorità francesi, prevede la gestione coordinata di un incidente tra veicoli senza lo sviluppo di fiamme o incendi.

L'operazione sul campo vedrà la partecipazione congiunta dei servizi di soccorso e di pronto intervento dei due paesi coinvolti. Proprio per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manovre, l'accesso al Tunnel di Tenda in quella fascia oraria sarà rigorosamente riservato e consentito solo agli operatori sanitari e delle forze dell'ordine italiani e francesi.

Si prevedono possibili ripercussioni sulla viabilità locale. La circolazione sulle arterie stradali che adducono al Colle di Tenda, su entrambi i versanti del confine, sarà infatti interessata da deviazioni e rallentamenti causati dai posti di blocco e di filtraggio stradale attivati in applicazione del piano di sicurezza.

La Prefettura invita gli utenti della strada a prestare massima attenzione e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili disagi negli orari indicati.