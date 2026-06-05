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Viabilità | 05 giugno 2026, 16:55

Autoarticolato fuori strada a Pornassio, Statale 28 bloccata

Incidente nella zona di Case Rosse: traffico interrotto in entrambi i sensi di marcia

Autoarticolato fuori strada a Pornassio, Statale 28 bloccata

Un autoarticolato è uscito di strada questa mattina nella località Case Rosse, nel comune di Pornassio, lungo la Strada Statale 28. A causa dell'incidente, la SS28 è stata temporaneamente bloccata in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nava, che stanno gestendo la viabilità e svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Al momento non sono state rese note eventuali conseguenze per il conducente.  Seguiranno aggiornamenti.

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