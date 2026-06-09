A Bra giovedì si alza il sipario sull'Artico Festival: i Marlene Kuntz inaugurano il decennale

Tutto pronto a Bra per il ritorno di Artico Festival, che da giovedì 11 a sabato 13 giugno festeggerà al Parco della Zizzola il traguardo dei suoi primi dieci anni di attività.

Ad aprire il programma sarà una delle band più rappresentative della storia del rock italiano: i Marlene Kuntz, protagonisti della serata inaugurale con il tour dedicato ai trent’anni de Il vile, album considerato uno dei dischi simbolo degli anni Novanta e inserito da Rolling Stone Italia tra i cento album italiani più importanti di sempre. Quella braidese sarà anche l’unica data estiva piemontese del gruppo.

Il festival proseguirà venerdì 12 giugno con una serata all’insegna del cantautorato e della contaminazione musicale. Sul palco saliranno Nico Arezzo, reduce da un anno che lo ha visto aprire i concerti di Carmen Consoli, e Birthh, nome d’arte della cantautrice e produttrice Alice Bisi, artista che negli ultimi anni ha conquistato attenzione anche a livello internazionale. A chiudere la serata sarà il dj set di Ciao Discoteca Italiana.

Sabato 13 giugno spazio invece a uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 con il ritorno di Giorgio Poi, che presenterà un set rinnovato dopo il recente tour europeo. Con lui anche Le Irossa, formazione torinese tra le più interessanti della nuova scena indipendente, e Il Mago del Gelato, gruppo capace di mescolare jazz-funk, afrobeat e sonorità mediterranee.

Accanto ai concerti, Artico conferma la propria attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità, con aree dedicate al relax, punti per la distribuzione gratuita dell’acqua, stoviglie compostabili e la collaborazione con numerose realtà associative del territorio.

Il tema scelto per il decennale è “L’incoscienza, l’allegria”, una formula che sintetizza lo spirito con cui il festival ha costruito in questi anni una proposta culturale capace di richiamare pubblico da tutto il territorio e di portare sulla collina della Zizzola artisti di primo piano della scena italiana.