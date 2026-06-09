MOTORI / BRC Hyundai N Squadra Corse a Valencia per difendere la leadership del TCR World Tour 2026

Forte della straordinaria doppietta ottenuta nella gara d’apertura della stagione 2026, BRC Hyundai N Squadra Corse si prepara ad affrontare il secondo appuntamento del Kumho FIA TCR World Tour, in programma questo fine settimana in Spagna (12-14 giugno), con l’obiettivo di consolidare la propria candidatura al titolo.

Dopo aver monopolizzato la prima fila dello schieramento a Misano il mese scorso, Mikel Azcona ha guidato il compagno di squadra di Hyundai Motorsport Customer Racing Norbert Michelisz sotto la bandiera a scacchi, al termine di una prestazione dominante da parte dei due piloti al volante delle rispettive Hyundai Elantra N TCR.

Se il contatto con un avversario ha costretto l’ungherese Michelisz al ritiro in Gara 2, Azcona ha completato il weekend romagnolo con un prezioso secondo posto, presentandosi così all’appuntamento di casa sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia con un vantaggio di 17 punti in classifica.

Dodici mesi fa il tracciato valenciano si rivelò particolarmente favorevole per BRC Hyundai N Squadra Corse: il portacolori di Hyundai Motorsport Customer Racing Néstor Girolami conquistò una vittoria e un terzo posto, mentre Azcona e Michelisz raccolsero punti importanti nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

Per il ritorno del Kumho FIA TCR World Tour a Valencia, i piloti affronteranno il layout corto da 3,136 chilometri, abbandonando il circuito Grand Prix da 4,005 chilometri utilizzato nell’edizione 2025.

Dopo le due gare disputate a Misano, il programma valenciano prevede tre gare secondo il Format 3 del Kumho FIA TCR World Tour. Un fine settimana particolarmente intenso che comprenderà due sessioni di prove libere da 30 minuti ciascuna e una qualifica articolata in due fasi: Q1 della durata di 20 minuti e Q2 di 10 minuti riservata ai 12 piloti più veloci della prima sessione. Tutte e tre le gare si disputeranno sulla distanza di 30 minuti più un giro.

La griglia di partenza di Gara 1 sarà determinata dai risultati delle qualifiche. Per Gara 2, l’ordine di partenza seguirà i tempi delle qualifiche con inversione dei primi dieci classificati; inoltre, l’autore del giro più veloce in Gara 1 guadagnerà una posizione sulla griglia della seconda corsa. La griglia di Gara 3 sarà invece definita in base ai punti ottenuti tra qualifiche, Gara 1 e Gara 2: il miglior realizzatore scatterà dalla pole position, seguito dagli altri piloti in ordine decrescente di punteggio.

I protagonisti abituali del Kumho FIA TCR World Tour saranno affiancati dai concorrenti del TCR Spain Touring Car Championship. Gara 1 e Gara 2 assegneranno infatti punti validi anche per il campionato nazionale spagnolo, mentre la partecipazione a Gara 3 resterà facoltativa per i piloti della serie iberica.

Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Hyundai N Squadra Corse, ha dichiarato: "Dopo un avvio di stagione estremamente positivo a Misano, abbiamo immediatamente concentrato tutte le nostre energie sulla preparazione di Valencia per arrivare al secondo round nelle migliori condizioni possibili. Valencia presenterà caratteristiche molto diverse rispetto a Misano, a partire dal nuovo layout che rappresenterà una novità per tutti, fino alle temperature decisamente più elevate. Questi fattori influenzeranno in maniera significativa il setup delle vetture e le prestazioni complessive, obbligandoci ad adattarci rapidamente. Il nostro obiettivo è chiaro: difendere la leadership sia nella classifica Team sia in quella Piloti, dove Mikel occupa attualmente la prima posizione, e allo stesso tempo permettere a Norbi di recuperare punti preziosi. In quest’ottica, Norbi potrà contare sul vantaggio di non dover trasportare alcun Compensation Weight, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante. Nonostante l’eccellente risultato ottenuto nel round inaugurale, siamo perfettamente consapevoli che Valencia rappresenterà una sfida ancora più impegnativa, soprattutto considerando che Mikel dovrà gestire 40 kg di Compensation Weight come previsto dal regolamento."