Bra, borsa di studio alla studentessa più meritevole: premiata Sara Ferrero

Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Sara Ferrero, studentessa della classe 5T dell’indirizzo turistico, risultata la più meritevole del proprio istituto grazie alla media scolastica più alta. La giovane è stata insignita di una borsa di studio, a conferma dell’impegno e del talento che contribuiscono a valorizzare il territorio.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta giovedì 4 giugno 2026 nelle sale dell’Hotel Ascheri di Bra, in un contesto che ha riunito studenti, docenti e rappresentanti del mondo associativo. Nel corso dell’evento sono state premiate anche altre due studentesse del territorio, distintesi per i risultati conseguiti presso l’Istituto "Velso Mucci" e il Liceo "G. Giolitti e G.B. Gandino" di Bra, dando vita a un momento condiviso dedicato alle eccellenze scolastiche locali.

L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Club Bra, con l’obiettivo di valorizzare il merito e rafforzare il legame tra formazione e tessuto produttivo. Nel suo intervento, il presidente Alberto di Caro ha rivolto parole di apprezzamento alle studentesse premiate, sottolineando l’importanza di competenze, impegno e determinazione per affrontare le sfide future.

A rappresentare l’istituto di appartenenza di Sara Ferrero era presente la professoressa Janse, docente di tedesco e coordinatrice di classe, a testimonianza della vicinanza e del supporto del corpo docente nel percorso di crescita degli studenti.

La serata si è conclusa in un clima di convivialità, con un rinfresco condiviso tra premiati, ospiti e organizzatori, accompagnato da momenti di incontro e dalle tradizionali fotografie di rito.