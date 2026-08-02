Aperte le pre-iscrizioni ai nuovi corsi di ballo

L'esperienza maturata in questi 11 anni di scuola di ballo, ci porta a riconoscere subito le persone che pensano: "Piacerebbe anche a me, però mi vergogno, mi sento duro come un palo, non oso quando tutti mi guardano". Non dobbiamo preoccuparci, all’inizio ci si sente un po’ impacciati, poi bastano alcune indicazioni, la musica giusta e un ambiente accogliente per iniziare a fare i primi passi.

"Il nostro obiettivo è permettere a ogni persona di avvicinarsi al ballo senza paura di essere giudicata. Non importa l’età o il livello di partenza: accompagniamo ogni allievo passo dopo passo, creando un ambiente sereno nel quale imparare, conoscere nuove persone e divertirsi", spiegano Anna, Ilaria ed Eros insegnanti dell’Imperial Dance (clicca qui per contattarli).

Da lunedì 3 agosto sono aperte le iscrizioni per i corsi in programma da lunedì 14 settembre dove ripartirà la nuova stagione dell’Imperial Dance di Cuneo, con un programma pensato per bambini, ragazzi e adulti. La proposta formativa comprende corsi per principianti, lezioni di livello intermedio, gruppi open e attività rivolte a chi pratica la danza a livello agonistico.

Il lunedì si comincia alle 18 con il Caraibico Under 11. Dalle 20:00 alle 21:30 sono in programma Salsa e Bachata Under 40 per principianti, mentre dalle 21:30 alle 23:00 si svolgerà il corso open. Spazio anche al Reggaeton, con il livello base dalle 20:00 alle 21:00, l’open dalle 21:00 alle 22:00 e il gruppo dedicato alle gare dalle 22:00 alle 23:00.

Il martedì, dalle 20:00 alle 21:30, sarà la serata riservata a Salsa e Bachata Over 40 per principianti. Un corso adatto a chi desidera iniziare con calma, imparando i passi fondamentali per divertirsi in compagnia di altre persone.

Il mercoledì, dalle 18:00 alle 19:00, si terrà il Caraibico Under 15. Dalle 20:00 alle 21:30 torneranno Salsa e Bachata, questa volta con un corso intermedio dedicato agli Under 40.

Il programma del giovedì prevede Latino Americano Under 11 dalle 18:00 alle 19:00 e Under 15 dalle 19:00 alle 20:00. A seguire, dalle 20:00 alle 21:30, spazio al corso intermedio di Salsa e Bachata Over 40. La serata terminerà con la Kizomba, dalle 21:30 alle 22:30.

Il venerdì sarà dedicato anche ai gruppi più giovani e agli allievi che vogliono affrontare un percorso più strutturato: Showcase Caraibico Under 11 dalle 16:00 alle 17:00, Showcase Caraibico Under 15 dalle 17:00 alle 18:00 e collettivo competitori Latino Americano dalle 17:00 alle 19:00; dalle 20:00 alle 21:30 si balleranno Cha Cha Cha e Merengue.

Iscriversi a un corso di ballo vuol dire imparare nuovi passi, fare movimento e trascorrere una serata diversa dal solito.

Chi è ancora indeciso può prenotare una prova gratuita, conoscere gli insegnanti e capire quale corso sia più adatto.

Contatta l'Imperial Dance di Cuneo chiamando o scrivendo un messaggio WhatsApp a https://wa.me/393403311994

La sede dell’Imperial Dance si trova in via della Motorizzazione 52/B, a Cuneo (accanto al Big Store).