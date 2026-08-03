Successo per l'estate bimbo e l'estate ragazzi 2026 a Rifreddo e Revello

All'interno della tendostruttura comunale a Rifreddo si è concluso davvero alla grande l'"estate bimbo" e l'"estate ragazzi" di Rifreddo e Revello.

Sono state davvero tante, infatti, le famiglie che hanno voluto partecipare alla festa finale organizzata da Parrocchia e Comune, in collaborazione con la proloco di Rifreddo nel campo sportivo parrocchiale.

Una serata che ha visto oltre 350 persone provenienti dall'intera Valle Po cenare sotto alla tendostruttura e salutare gli oltre 250 iscritti di età compresa tra i 3 e i 14 anni che hanno preso parte alla attività estive nei comuni di Rifreddo e Revello.

Più in dettaglio la serata è partita con la cena-picnic in cui ognuno metteva a disposizione le pietanze portate da casa per lasciare poi spazio allo spettacolo messo in scena dai ragazzi e degli animatori. Lo stesso è stato incentrato sulle emozioni ed ha visto anche l'alternarsi di canti e balli.

Nelle rappresentazioni sono stati ricordati anche i momenti più belli delle quattro settimane di divertimento e istruzione.

Una serie di istantanee di giochi, gite in piscina e al mare, passeggiate all'aperto ma anche di laboratori, attività sportive di beach volley, judo e padel, visite che hanno riproposto anche nella serata finale il grande clima di festa e serenità che ha caratterizzato l'intera "estate ragazzi 2026".

Entusiasti gli amministratori che ormai da molti anni portano avanti il sodalizio Comune-Parrocchia per le attività estive. Anche quest'anno si è consolidata la collaborazione con la parrocchia e il comune di Revello nell'organizzazione delle attività estive.

"Ormai da parecchio tempo – spiega il sindaco Elia Giordanino – portiamo avanti questa iniziativa in collaborazione con la Parrocchia e dobbiamo dire che ogni anno le nostre attività estive migliorano e crescono. Vedere tutte questi ragazzi e queste famiglie far festa è davvero una bella soddisfazione e ci dice che le scelte a suo tempo operate, ovvero puntare sui giovani del paese per organizzare questo tipo di progetti, ci ha ripagato. Approfittiamo, poi, dello spazio per ringraziare Alessandra e Andrea dell'Associazione "Giovani di Turno", gli Educatori e gli Animatori che hanno coordinato magistralmente le diverse attività, don Angelo Vincenti che ha messo a disposizione i locali dell'oratorio e si è preso carico dell'organizzazione delle attività, l'operaio comunale Gianfranco Morano, la dirigente Aimone per i locali scolatici, il Volley Saluzzo per gli impianti sportivi nonché tutte le associazioni, tra cui AIB Rifreddo, Protezione Civile ANA di Rifreddo, l'associazione Cinofili Valli del Monviso, la cooperativa "Proposta 80", gli educatori del Progetto "Generazioni Monviso", la casa di Riposo di Sanfront, l'associazione naturalistica Vesulus, Foto Battisti, Autolinee Allasia, Acqua Eva, il soccorso radio di Saluzzo per la torre faro, la Proloco di Revello per le sedie e il palco per lo spettacolo finale e tutti coloro che si sono fatti letteralmente in quattro perché tutto funzionasse al meglio".



