Alba, alla Notte Bianca delle Librerie il gran finale di “Filosofia in Scena”

Nel pomeriggio di sabato 6 giugno, nella cornice della Notte Bianca delle Librerie di Alba, la Libreria Milton ha ospitato l’evento conclusivo della seconda edizione di “Filosofia in Scena”, progetto promosso da Apro Formazione con il contributo di Fondazione CRC nell’ambito del bando “Facciamoci delle Domande”.

Ad aprire l’incontro è stata Chiara Camia, counselor scolastico e referente del progetto, che ha illustrato obiettivi e contenuti di un percorso incentrato sul tema dell’amore, affrontato come esperienza complessa e universale. A seguire, la filosofa Nikauly Boggione del collettivo Filonauti ha restituito al pubblico il lavoro svolto nei laboratori, cuore dell’iniziativa, soffermandosi sui principali interrogativi emersi tra gli studenti: dalla natura del sentimento al rapporto tra emozioni e corpo, fino alle differenze tra fiducia e fedeltà.

Il progetto si è arricchito anche dell’incontro con la scrittrice Giulia Muscatelli, autrice del volume “Io di amore non so scrivere”, che ha accompagnato le riflessioni in classe offrendo ulteriori spunti di approfondimento.

Spazio poi al Laboratorio di Teatro dell’Oppresso, coordinato dalla compagnia albese Magog: attraverso tecniche teatrali e improvvisazione, gli studenti hanno esplorato il proprio mondo emotivo, portando in scena esperienze personali e dimostrando il valore del teatro come strumento di consapevolezza e crescita.

Particolarmente significativo il momento delle testimonianze dirette, con allievi e allieve che hanno condiviso emozioni, dubbi e pensieri maturati durante il percorso. Un confronto autentico che ha restituito il senso più profondo del progetto: offrire ai giovani uno spazio di ascolto e di espressione.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il primo episodio della seconda stagione di “Tracce di Noi”, il podcast realizzato dagli studenti di Apro Formazione, dedicato proprio al tema dell’amore. La nuova puntata, insieme agli episodi della prima stagione, è disponibile su Spotify.

A chiudere il pomeriggio, i ringraziamenti di Maura Reolfi, responsabile della sede di Alba, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di sviluppare pensiero critico e consapevolezza nelle nuove generazioni.

“Filosofia in Scena” si conferma così un progetto di forte valore educativo e culturale, capace di coniugare riflessione, creatività e partecipazione attiva, offrendo agli adolescenti strumenti concreti per interpretare la complessità del presente.