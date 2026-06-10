mercoledì 10 giugno
La chiesa di San Domenico, ad Alba
Alba, l’arte diventa solidarietà con i Lions e la mostra Sorgente Alba - Arte e Condivisione
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 giugno 2026, 08:17

Alba, l’arte diventa solidarietà con i Lions e la mostra Sorgente Alba - Arte e Condivisione

Vernissage sabato 13 giugno, ore 18.30, chiesa di San Domenico con asta silenziosa di beneficenza

La chiesa di San Domenico, ad Alba

La chiesa di San Domenico, ad Alba

La bellezza dell’arte diventa strumento di dialogo, partecipazione e solidarietà, trasformandola in un concreto gesto di aiuto verso la comunità.

Così dal 13 al 21 giugno la suggestiva chiesa di San Domenico, ad Alba (via Teobaldo Calissano), ospiterà “Sorgente Alba - Arte e Condivisione”, una rassegna d’arte collettiva che coagula creatività, cultura e impegno sociale.

L’iniziativa, promossa con il sostegno dei Lions Club Alba Langhe e Cultura e Solidarietà Piemonte Liguria, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento artistico e, al tempo stesso, sostenere importanti finalità benefiche. Le opere esposte offriranno ai visitatori un percorso ricco di emozioni, stili e sensibilità differenti, nel segno della condivisione e della partecipazione.

Il vernissage è in programma sabato 13 giugno alle ore 18.30 per un momento d’incontro tra artisti, organizzatori e pubblico con le autorità civili e lionistiche del Distretto 108Ia3 a dare il benvenuto.

In occasione dell’evento sarà organizzata un’asta silenziosa delle opere donate dagli artisti, il cui ricavato sarà destinato alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), contribuendo così a sostenere progetti umanitari e sociali sul territorio e nel mondo.

Dietro c’è un’idea semplice, ma potente: l’arte non come oggetto distante, ma come occasione. Occasione per incontrarsi, per fermarsi, per aiutare, per accorciare le distanze. Tra chi crea e chi guarda. Tra chi può e chi ha bisogno. E allora sì, è un invito. Ma non a partecipare e basta. A esserci davvero.

La mostra collettiva “Sorgente Alba - Arte e Condivisione” sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. E aggiungiamo, ingresso libero.

Informazioni al numero 380/3051910 (Mauro Imbrenda).

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium