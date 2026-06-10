Alba, l’arte diventa solidarietà con i Lions e la mostra Sorgente Alba - Arte e Condivisione

La bellezza dell’arte diventa strumento di dialogo, partecipazione e solidarietà, trasformandola in un concreto gesto di aiuto verso la comunità.

Così dal 13 al 21 giugno la suggestiva chiesa di San Domenico, ad Alba (via Teobaldo Calissano), ospiterà “Sorgente Alba - Arte e Condivisione”, una rassegna d’arte collettiva che coagula creatività, cultura e impegno sociale.

L’iniziativa, promossa con il sostegno dei Lions Club Alba Langhe e Cultura e Solidarietà Piemonte Liguria, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento artistico e, al tempo stesso, sostenere importanti finalità benefiche. Le opere esposte offriranno ai visitatori un percorso ricco di emozioni, stili e sensibilità differenti, nel segno della condivisione e della partecipazione.

Il vernissage è in programma sabato 13 giugno alle ore 18.30 per un momento d’incontro tra artisti, organizzatori e pubblico con le autorità civili e lionistiche del Distretto 108Ia3 a dare il benvenuto.

In occasione dell’evento sarà organizzata un’asta silenziosa delle opere donate dagli artisti, il cui ricavato sarà destinato alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), contribuendo così a sostenere progetti umanitari e sociali sul territorio e nel mondo.

Dietro c’è un’idea semplice, ma potente: l’arte non come oggetto distante, ma come occasione. Occasione per incontrarsi, per fermarsi, per aiutare, per accorciare le distanze. Tra chi crea e chi guarda. Tra chi può e chi ha bisogno. E allora sì, è un invito. Ma non a partecipare e basta. A esserci davvero.

La mostra collettiva “Sorgente Alba - Arte e Condivisione” sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. E aggiungiamo, ingresso libero.

Informazioni al numero 380/3051910 (Mauro Imbrenda).