“Buona la prima” per il Mercato della Terra a Monteu Roero [VIDEO]

Si è svolta domenica 7 giugno la prima edizione del "Mercato della Terra – Cibo Buono pulito per tutti", firmato Slow Food, a Monteu Roero.

Una decina di produttori locali hanno esposto sulle bancarelle in piazza Roma le loro eccellenze: mieli, confetture, farine, carni, frutta e verdura, tutti di alta qualità e provenienti dal Roero.

Il Mercato della Terra arriva dunque nei borghi roerini più piccoli e come suggerisce il sindaco di Monteu Roero, Paolo Rosso, con l’auspicio che l’iniziativa si diffonda anche in altri paesi: “Abbiamo cominciato lo scorso anno con un gruppo di aziende locali che poi si è allargato e ha costruito poco per volta la partnership, dapprima con Slow Food Travel Roero e poi con Slow Food Mercato della Terra. Siamo orgogliosi di essere uno dei primi mercati insieme a città ben più grandi come Alba e Bra e stiamo lavorando affinché questa possibilità si estenda anche ad altri Comuni del Roero. Noi saremo in piazza ogni prima domenica del mese al mattino. Come amministrazione riteniamo importante questa possibilità di incontrarsi, confrontarsi, scoprire nuove attività e soprattutto fare comunità”.

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Appuntamento dunque per domenica 5 luglio con i prodotti roerini a km zero di eccellenza.