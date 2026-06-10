Grande successo per la festa della fioritura delle rose di Bossolasco

Si è conclusa domenica 7 giugno la Festa della Fioritura delle Rose di Bossolasco, l'appuntamento che ogni anno trasforma il grazioso borgo dell'Alta Langa in un giardino a cielo aperto, richiamando visitatori da tutta la regione e oltre. Un weekend di grande partecipazione, organizzato dalla Pro Loco di Bossolasco con la compartecipazione del Comune di Bossolasco, ha confermato la festa come uno degli eventi florovivaistici e culturali più amati del Piemonte.

UN WEEKEND TRA FIORI, SAPORI E INCONTRI

La manifestazione ha preso il via venerdì sera con il Teatro di Sinio che ha portato in scena "Luna Park", commedia in piemontese dedicata allo spopolamento dei borghi della Langa: un inizio poetico e identitario, accolto con grande calore dal pubblico.

Nel cuore del weekend, la mostra-mercato florovivaistica ha animato il centro di Bossolasco e gli spazi del Relais Le Due Matote con espositori d'eccellenza provenienti da tutta Italia, tra cui i rinomati Rose Barni. Domenica, in Piazza XX Settembre, lo stesso vivaio ha incantato il pubblico con una presentazione delle proprie varietà più esclusive, seguita da un vivace dibattito aperto.

A rendere ancora più speciale l'atmosfera del borgo, i bambini di Bossolasco hanno decorato la piazza davanti al Municipio con disegni e scritte colorati, trasformandola in un piccolo museo a cielo aperto. Hanno inoltre realizzato rose in cartapesta donate a tutti i visitatori: un gesto semplice e bellissimo, che ha portato un pezzo di festa nelle mani di chi è venuto da lontano.

Il Parco delle Rose ha accolto i visitatori con le passeggiate guidate dal giardiniere Giorgio Cortese, tra le oltre 200 varietà di rose multicolori che impreziosiscono il percorso nel centro storico. Sabato è stato inaugurato il nuovo allestimento dedicato a Riccardo Montanaro, un omaggio sentito al quale ha preso parte la comunità locale.

Domenica mattina, il botanico e divulgatore Carlo Pagani ha tenuto in piazza uno degli incontri più attesi: storie, curiosità e consigli pratici che hanno coinvolto un pubblico eterogeneo, dai bambini ai giardinieri esperti.

Il Bossolasco Family Tour proposto da Associazione Turismo in Langa, pensato per le famiglie con bambini, ha registrato piena adesione: armati di mappa-gioco, i piccoli esploratori hanno scoperto i segreti del borgo sotto la guida di accompagnatori turistici.

Non sono mancati i sapori: i friceu alle rose, le degustazioni di vini dell'Alta Langa, gli agnolotti al plin, i formaggi locali e il bunèt della nonna hanno raccontato il territorio anche attraverso il gusto.

IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE: IL CONCERTO POETICO "LE VOCI DELLA ROSA"

Il pomeriggio di domenica ha riservato uno dei momenti più intensi dell'intera manifestazione. In Piazza XX Settembre, il concerto poetico "Le voci della Rosa" ha riunito l'autrice e voce narrante Elisabetta Motta, Davide Ferrari alle letture poetiche, Fulvio Renzi al violino e, protagonista assoluto, Vincenzo Zitello all'arpa celtica.

Zitello è stato il primo a suonare l'arpa celtica in Italia, dalla fine degli anni Settanta, costruendo in quasi cinquant'anni una carriera di portata internazionale. Ha fatto parte con Franco Battiato del gruppo sperimentale Telaio Magnetico, ha collaborato con Ivano Fossati e ha scritto per Dodi Battaglia dei Pooh il brano Nord in Festa. Ha suonato alla presenza di Papa Giovanni Paolo II a Loreto e pubblicato il CD Musica Caeli — Concerto per il Giubileo — per Famiglia Cristiana nell'anno 2000. Le sue corde hanno risuonato in contesti sacri e laici in tutto il mondo, rendendolo una delle figure più complete del panorama musicale italiano.

A Bossolasco, la sua arpa ha intrecciato suoni e silenzi con la poesia, creando un'atmosfera di rara bellezza che ha lasciato il pubblico in un silenzio commosso — e poi in un lungo applauso.

RINGRAZIAMENTI

La riuscita della manifestazione è il frutto di un lavoro corale.

La Pro Loco di Bossolasco desidera ringraziare calorosamente tutti i volontari, un grazie particolare ai volontari della Protezione Civile provenienti anche da paese limitrofi, il cui impegno instancabile ha reso possibile ogni momento dell'evento, e tutti coloro che hanno sostenuto la festa: la Regione Piemonte, la Fondazione CRC a altri sponsor tecnici.

L'appuntamento è per la prossima edizione: Bossolasco intanto fiorisce tutto l’anno!

La Festa della Fioritura delle Rose è un evento realizzato dalla Pro Loco di Bossolasco con la compartecipazione del Comune di Bossolasco.