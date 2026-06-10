mercoledì 10 giugno
Ultima campanella a Cuneo, tra cori, abbracci e voglia d’estate [FOTO]
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Attualità | 10 giugno 2026, 12:43

Ultima campanella a Cuneo, tra cori, abbracci e voglia d’estate [FOTO]

Si chiude l’anno scolastico negli istituti superiori della città: festa fuori dalle scuole tra entusiasmo, sollievo e un pizzico di nostalgia

Ultima campanella a Cuneo, tra cori, abbracci e voglia d’estate [FOTO]

Ultimo giorno di scuola, ultima campanella e via alla festa. Anche a Cuneo si è chiuso un nuovo anno scolastico tra cori, abbracci, foto ricordo e la voglia di lasciarsi alle spalle interrogazioni, verifiche e sveglie all’alba.

Davanti ai principali istituti superiori cittadini, dal Grandis allo Scientifico fino ad Itis e Bonelli, non sono mancati entusiasmo ed energia per salutare compagni, insegnanti e un percorso che, anno dopo anno, contribuisce a far crescere ragazzi e ragazze non solo nello studio, ma anche nelle relazioni e nella scoperta di sé.

Per molti studenti è stato il momento del sollievo dopo mesi intensi, per altri anche quello della nostalgia per esperienze, amicizie e momenti condivisi tra i banchi di scuola. Un mix di emozioni che accompagna tradizionalmente la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate.

C’è chi ora guarda alle vacanze, chi agli esami e chi invece si prepara a un nuovo capitolo della propria vita, forte del bagaglio costruito durante l’anno in classe.

LA FESTA DEL GRANDIS

LA FESTA DEL BONELLI

LA FESTA DEL LICEO SCIENTIFICO


LA FESTA DELL'ITIS

Sara Aschero

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