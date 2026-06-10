Ultima campanella a Cuneo, tra cori, abbracci e voglia d’estate [FOTO]

Ultimo giorno di scuola, ultima campanella e via alla festa. Anche a Cuneo si è chiuso un nuovo anno scolastico tra cori, abbracci, foto ricordo e la voglia di lasciarsi alle spalle interrogazioni, verifiche e sveglie all’alba.

Davanti ai principali istituti superiori cittadini, dal Grandis allo Scientifico fino ad Itis e Bonelli, non sono mancati entusiasmo ed energia per salutare compagni, insegnanti e un percorso che, anno dopo anno, contribuisce a far crescere ragazzi e ragazze non solo nello studio, ma anche nelle relazioni e nella scoperta di sé.

Per molti studenti è stato il momento del sollievo dopo mesi intensi, per altri anche quello della nostalgia per esperienze, amicizie e momenti condivisi tra i banchi di scuola. Un mix di emozioni che accompagna tradizionalmente la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate.

C’è chi ora guarda alle vacanze, chi agli esami e chi invece si prepara a un nuovo capitolo della propria vita, forte del bagaglio costruito durante l’anno in classe.

LA FESTA DEL GRANDIS

LA FESTA DEL BONELLI

LA FESTA DEL LICEO SCIENTIFICO



LA FESTA DELL'ITIS