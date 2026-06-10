Un pomeriggio speciale alla Scuola Primaria di Ceva: emozioni in musica con “Scuola… che Banda!”

Si è concluso con un meraviglioso e coinvolgente concerto al Parco Perlasca il progetto “Scuola… che Banda!”, realizzato dalla Scuola Primaria di Ceva in collaborazione con la Banda cittadina.

Il concerto finale ha rappresentato il coronamento di un percorso educativo e musicale che ha accompagnato gli alunni durante l’intero anno scolastico, permettendo loro di avvicinarsi alla musica in modo attivo, creativo e divertente.

Attraverso le canzoni e le attività proposte nel corso dei mesi, i bambini hanno ripercorso le tappe più significative dell’anno. Si è partiti da “Il vecchio scarpone”, brano preparato in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, per arrivare ai momenti dedicati alla riflessione e alla memoria con la body percussion sulle note de “La vita è bella” e “Blowin’ in the Wind”, presentate durante le iniziative per la Giornata della Memoria.

Non sono mancati i canti originali creati dagli alunni per la Giornata dei Calzini Spaiati, un’occasione per riflettere sull’importanza della diversità, sulle coinvolgenti melodie del Re Leone. Il percorso musicale è proseguito con “San Giusto”, eseguita in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, e con il divertente e travolgente “Cacao Meravigliao”, che ha regalato sorrisi e allegria al pubblico.

Il viaggio si è poi concluso con allegre atmosfere estive grazie a brani come “Luglio” e “Vamos a la Playa”.

Gran finale con “YMCA”, che ha coinvolto in un festoso ballo bambini, insegnanti, genitori e pubblico presente, trasformando il concerto in un autentico momento di condivisione e comunità.

A rendere ancora più emozionante l’evento è stata la splendida esecuzione della Banda cittadina, che ha accompagnato i giovani protagonisti con grande professionalità ed entusiasmo, sotto la sapiente direzione della maestra Cecilia Lione, il cui impegno, la competenza e la passione hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell’intero progetto.

Un sentito ringraziamento va a tutti i musicisti della Banda cittadina per la disponibilità, l’entusiasmo e la preziosa collaborazione dimostrati durante l’anno. Un grazie speciale alla maestra Cecilia Lione, che con straordinaria professionalità, energia e dedizione ha saputo coinvolgere e motivare gli alunni, trasmettendo loro l’amore per la musica e rendendo possibile la realizzazione di questo significativo percorso educativo. Un ringraziamento va inoltre all’Amministrazione Comunale di Ceva per il costante supporto e la vicinanza dimostrati nei confronti delle iniziative della scuola, contribuendo alla buona riuscita dell’evento.

Un pomeriggio ricco di emozioni, applausi e sorrisi che ha dimostrato ancora una volta come la musica sappia unire generazioni diverse, creando occasioni preziose di crescita, partecipazione e condivisione.