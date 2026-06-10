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Pietra naturale in pronta consegna: il vantaggio strategico della vendita diretta
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Economia | 10 giugno 2026, 15:15

Pietra naturale in pronta consegna: il vantaggio strategico della vendita diretta

Dalla quarzite gialla al tandur: ottimizza i tempi del tuo cantiere con lotti selezionati subito disponibili

Pietra naturale in pronta consegna: il vantaggio strategico della vendita diretta

La gestione di un cantiere moderno è una corsa contro il tempo. Quando il materiale non arriva, i costi fissi lievitano. Se ti stai chiedendo dove trovare la Quarzite Gialla o il Tandur per rispettare i tempi di consegna, la risposta è la vendita diretta.

Presso La Quarzite, non siamo semplici rivenditori: gestiamo direttamente i lotti in magazzino. Questo significa:

  • Zero intermediari: prezzi trasparenti e competitivi, calcolati su misura per il tuo volume di acquisto (mq o peso).
  • Visibilità reale: puoi venire a vedere il lotto, toccare la pietra e verificare le venature prima dell'acquisto.
  • Continuità: garantiamo forniture costanti anche per progetti che richiedono grandi metrature.

Consiglio tecnico: prima di ordinare, calcola sempre un 10% di scarto per il taglio, specialmente se stai progettando un'opera incerta. Avere il lotto subito disponibile ti permette di fare un sopralluogo sul campo e correggere eventuali errori in tempo reale.


 

Nota: I prezzi variano in base a lavorazione e quantità. Contattaci oggi per un preventivo rapido per il tuo cantiere.

La Quarzite si trova in Via Ormetti, 2 a Barge (CN), qui il link per raggiungerci con Google Maps: https://maps.app.goo.gl/MNQaj3RpzGqeLALS9






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