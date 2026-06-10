A Rossana si è insediata la nuova amministrazione

Venerdì scorso, alle 21, si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Rossana scaturito dalle elezioni del 24 e 25 maggio.

Dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione del riconfermato sindaco Giuliano Degiovanni, è stata ufficializzata la giunta: Patrizio Barile vicesindaco, Manuele Barbero assessore.

Tra gli altri adempimenti all’ordine del giorno le nomine nel Bim (Bacino imbrifero) del Varaita e del rappresentante in Unione montana. Per il Bim è stato designato Barile, per l’Unione Barbero, che rappresenterà anche Rossana nella Comunità energetica. Andrea Barberis e Giuliano Degiovanni faranno parte della Commissione elettorale e giudici popolari.

Il sindaco ha annunciato che, nella prossima seduta di luglio, assegnerà specifiche deleghe a tutti i consiglieri in modo che tutti si sentano coinvolti nella gestione amministrativa del paese.

Ricordiamo che alla consultazione elettorale amministrativa era presente una sola lista “Insieme per Rossana”.