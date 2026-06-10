Tunnel di Tenda, passo indietro di Rixi sulla seconda canna. Patto Civico per la Granda ringrazia Robaldo: "Barra dritta sul completamento"

"Le parole del viceministro Rixi ci rassicurano e confermano la bontà dell'azione politico-amministrativa del presidente della Provincia, Luca Robaldo". Con queste parole l'associazione Patto Civico per la Granda interviene sul delicato dossier relativo al collegamento transfrontaliero.

In una nota il sodalizio esprime apprezzamento per la netta linea assunta dal comitato di monitoraggio , composto dagli enti locali e coordinato proprio da Luca Robaldo, che ha impresso una svolta decisiva al confronto con il Governo, convincendo il viceministro a rivedere la posizione espressa nei giorni scorsi, quando ipotizzò l'utilizzo della vecchia canna per la sola "mobilità dolce e ciclabile" . "L'avere mantenuto la barra dritta ed avere rivendicato la necessità che i lavori al tunnel di Tenda vengano conclusi con la realizzazione della seconda canna ha consentito di coagulare attorno alla posizione degli enti locali un'ampia e trasversale condivisione. Ed è proprio questa generale condivisione che ha fatto cambiare idea a Rixi" spiega Alberto Pettavino, presidente di Patto Civico e consigliere comunale a Savigliano.

[Il presidente della Provincia Luca Robaldo]

Sul tema sono intervenuti anche i consiglieri provinciali del gruppo, Ivana Casale, Pietro Danna, Silvano Dovetta e Vincenzo Pellegrino, ricordando i passaggi precedenti: "A giugno 2025 a Borgo San Dalmazzo abbiamo dedicato un convegno, estremamente partecipato, al tema del trasporto, della logistica e delle connessioni transfrontaliere. Già allora affermammo con chiarezza che i lavori al tunnel avrebbero dovuto concludersi con l'infrastruttura completata al 100%, vale a dire con due canne e nel rispetto delle direttive europee che non prevedono più trafori bidirezionali a canna unica".

Lo sguardo dei rappresentanti civici è ora rivolto ai prossimi passi diplomatici e operativi per sbloccare definitivamente il cantiere. "Confidiamo che, già nel prossimo vertice di Cannes, la Francia possa mettere a disposizione la propria parte di risorse e che, in tempi brevi, possano svolgersi le fasi burocratiche propedeutiche ai lavori veri propri", conclude il presidente Alberto Pettavino.