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Castiglione Tinella, insediato il sindaco Franco Soave. Luca Filippa vicesindaco, Mirko Arione assessore
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Politica | 10 giugno 2026, 12:38

Castiglione Tinella, insediato il sindaco Franco Soave. Luca Filippa vicesindaco, Mirko Arione assessore

Primo consiglio comunale dopo il rinnovo amministrativo. Ecco le deleghe assegnate dal primo cittadino

Castiglione Tinella, insediato il sindaco Franco Soave. Luca Filippa vicesindaco, Mirko Arione assessore

Si è svolta ieri, martedì 9 giugno, presso la sala consiliare del Comune di Castiglione Tinella, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Nel corso della riunione, il sindaco Franco Soave ha prestato il tradizionale giuramento davanti ai consiglieri comunali e ai cittadini presenti. 

A seguire, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento agli elettori per la fiducia accordata, ai dipendenti comunali e al segretario comunale per il lavoro svolto. 

Durante la seduta è stata ufficializzata la composizione della nuova Giunta comunale. Luca Filippa è stato nominato vicesindaco, mentre Mirko Arione ricoprirà il ruolo di assessore.

Faranno parte della maggioranza Paolo Dogliotti, Armando Canavero, Alberto Rizzoglio, Davide Cavagnino e Lucia Angelini. Per la minoranza invece Fabio Saracco, Simona Fogliati e Monica Toffano.

Nel corso del Consiglio sono state inoltre assegnate le deleghe e le responsabilità amministrative ai membri dell'amministrazione

Al sindaco Franco Soave fanno capo l'Area tecnica, la Protezione civile e i Servizi scolastici. Al vicesindaco Luca Filippa sono state affidate la responsabilità dell'Area amministrativa e la delega alla viabilità. Mirko Arione seguirà invece bilancio, manifestazioni, patrimonio storico e sviluppo locale.

Tra i consiglieri, Paolo Dogliotti si occuperà di agricoltura; Lucia Angelini, nominata anche capogruppo consiliare, avrà le deleghe ai rapporti con gli enti religiosi, al volontariato e ai corsi di lingua per cittadini stranieri; Davide Cavagnino seguirà infine i settori sport e tempo libero.

C. S.

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