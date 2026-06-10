Castiglione Tinella, insediato il sindaco Franco Soave. Luca Filippa vicesindaco, Mirko Arione assessore

Si è svolta ieri, martedì 9 giugno, presso la sala consiliare del Comune di Castiglione Tinella, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Nel corso della riunione, il sindaco Franco Soave ha prestato il tradizionale giuramento davanti ai consiglieri comunali e ai cittadini presenti.

A seguire, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento agli elettori per la fiducia accordata, ai dipendenti comunali e al segretario comunale per il lavoro svolto.

Durante la seduta è stata ufficializzata la composizione della nuova Giunta comunale. Luca Filippa è stato nominato vicesindaco, mentre Mirko Arione ricoprirà il ruolo di assessore.

Faranno parte della maggioranza Paolo Dogliotti, Armando Canavero, Alberto Rizzoglio, Davide Cavagnino e Lucia Angelini. Per la minoranza invece Fabio Saracco, Simona Fogliati e Monica Toffano.

Nel corso del Consiglio sono state inoltre assegnate le deleghe e le responsabilità amministrative ai membri dell'amministrazione.

Al sindaco Franco Soave fanno capo l'Area tecnica, la Protezione civile e i Servizi scolastici. Al vicesindaco Luca Filippa sono state affidate la responsabilità dell'Area amministrativa e la delega alla viabilità. Mirko Arione seguirà invece bilancio, manifestazioni, patrimonio storico e sviluppo locale.

Tra i consiglieri, Paolo Dogliotti si occuperà di agricoltura; Lucia Angelini, nominata anche capogruppo consiliare, avrà le deleghe ai rapporti con gli enti religiosi, al volontariato e ai corsi di lingua per cittadini stranieri; Davide Cavagnino seguirà infine i settori sport e tempo libero.