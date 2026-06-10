“Passiamo dalle parole ai fatti. Con l'approvazione definitiva del ddl sanità, la Lega cancella una storica ingiustizia. Da oggi, oltre 3 milioni di italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi extra UE ed extra EFTA non saranno più invisibili, ma potranno curarsi in Italia in modo chiaro, dignitoso e accessibile”.
Lo dichiara in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), commentando il via libera del Senato al disegno di legge che introduce l'iscrizione volontaria al SSN durante i soggiorni in Italia, a fronte di un contributo annuale di 2mila euro, con tutela estesa ai minori.
“Si tratta di una misura equilibrata e volontaria, che non introduce nuovi oneri a carico della collettività, ma offre una risposta concreta a chi desidera mantenere un legame effettivo con la propria terra d'origine - commenta Bergesio-. La nuova disciplina stabilisce l'iscrizione presso l'Asl territoriale e prevede l'esenzione dal contributo per i minori e per i pensionati che versano le imposte alla fonte in Italia”.
Il Senatore Bergesio conclude: “La Lega ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare il rapporto con le comunità italiane all'estero. I nostri connazionali non sono un bacino elettorale da ricordare solo a ridosso delle urne, ma una risorsa straordinaria che merita rispetto. Questo disegno di legge si inserisce coerentemente nell’azione del Governo di centrodestra per offrire risposte pragmatiche a bisogni reali, mettendo in rete Ministeri, regioni e territori. Non è una misura simbolica, ma un atto di giustizia che amplia le tutele per chi continua a mantenere forte il legame con la propria Nazione”.
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Politica | 10 giugno 2026, 10:04
Ddl Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, Bergesio (Lega): “Tuteliamo il diritto alla salute per gli italiani nel mondo”
Via libera del Senato al disegno di legge che introduce l'iscrizione volontaria al SSN durante i soggiorni in Italia, a fronte di un contributo annuale di 2mila euro, con tutela estesa ai minori
“Passiamo dalle parole ai fatti. Con l'approvazione definitiva del ddl sanità, la Lega cancella una storica ingiustizia. Da oggi, oltre 3 milioni di italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi extra UE ed extra EFTA non saranno più invisibili, ma potranno curarsi in Italia in modo chiaro, dignitoso e accessibile”.