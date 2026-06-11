Savigliano, riconvocato per domani, venerdì, il cda di Oasi Giovani per eleggere presidente e vicepresidente

È stata convocata per domani, venerdì 12 giugno alle 21, la riunione del consiglio di amministrazione di Oasi Giovani per procedere all’elezione del presidente e del vicepresidente.

Una settimana fa, venerdì 5 giugno, era stata convocata per le 18 la riunione nel corso della quale i sette componenti del consiglio di amministrazione avrebbero dovuto eleggere il presidente, senonchè al mattino, Federica Pio, l’unica riconfermata del cda uscente, aveva improvvisamente rassegnato le dimissioni.

Poiché – a norma di statuto – competeva a lei presiedere l’elezione del nuovo vertice, chiamato a succedere a Gianfranco Saglione, la votazione era stata rinviata a data a destinarsi.

Federica Pio, Silvana Garello, Martino Grindatto e Gianpiero Piola rappresentavano i soggetti eletti dall’assemblea dei soci.

Gli altri tre componenti, di nomina del sindaco Antonello Portera, erano: Bruna Bassetti, Valter Nicoletti e Pietro Vivalda.

È toccato a Martino Grindatto, quale “membro anziano” (in virtù dell’anagrafe), così come prevede lo statuto, riconvocare il cda.

Alla vigilia la situazione appare incerta: si sa soltanto che al posto della signora Pio entrerà il primo escluso nelle votazioni espresse dall’assemblea dei soci, Francesco Boglione.

L’ipotesi (tutta da verificare), essendo cambiati gli equilibri, è che la presidenza, prevista in un primo tempo per Valter Nicoletti, possa andare allo stesso Grindatto, in passato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e che lo scorso anno ha dato vita a “Lateral”, una fondazione nata con la finalità di sostenere progetti rivolti ai giovani, oppure alla neuropsichiatra infantile Silvana Garello.

Due diversi profili, uno più manageriale, l’altro con specifiche competenze rispetto alla ragione sociale di Oasi Giovani, che – lo ricordiamo - è un'importante ente del Terzo settore che opera a supporto di bambini e giovani dai 0 ai 18 anni e delle loro famiglie.

Nato nel 1997 dalla fusione di tre ex Ipab, secolari istituti di beneficenza, (Beato Amedeo, Pro Pueritia e Casa di Accoglienza), l’ente rappresenta un modello quasi unico in provincia, offrendo servizi socio-educativi, spazi post-scolastici e accoglienza per minori e genitori in difficoltà.

Con un patrimonio di circa 26 milioni di euro, un bilancio che si aggira sui due milioni e una sessantina tra dipendenti e collaboratori, rappresenta un unicum nel suo genere in provincia.