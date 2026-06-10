A Cherasco torna la gara valida per il 35° Aci Golf organizzata dall’Aci Cuneo

Domenica 14 giugno, presso il Golf Club Cherasco (via Fraschetta, 8) è in programma la tappa cuneese della 35esima edizione di ACI Golf, valevole per il campionato italiano soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Cuneo. Durante le premiazioni sarà assegnato il “Trofeo del Centenario” al 1° netto socio ACI e il nono “Memorial Brunello Olivero”, conferito al 1° lordo socio di ACI Cuneo. Per partecipare ad Aci Golf è necessario essere iscritti all’Aci (minorenni compresi). Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’Aci può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara, accedendo subito alle facilitazioni di questo circuito affascinante. Per ricevere informazioni sulla gara è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com.

“Quest’anno la tappa Aci Golf di Cherasco assume un significato ancora più speciale perché si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dell’Automobile Club Cuneo – sottolinea il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. Per ricordare questo importante traguardo abbiamo istituito il ‘Trofeo del Centenario’, che sarà assegnato al primo netto socio ACI. È un modo per celebrare cento anni di attività al servizio degli automobilisti della provincia e, allo stesso tempo, per rendere omaggio a una manifestazione che da oltre trent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più apprezzati del nostro calendario sportivo e associativo. Il legame tra ACI Cuneo e il Golf Club Cherasco è profondo e consolidato nel tempo, e siamo lieti di poter condividere con i nostri soci una ricorrenza così significativa in un contesto che ha visto nascere e crescere il circuito ACI Golf”.

Il campionato italiano Aci Golf è ripartito l’11 aprile 2026 per la sua 35esima edizione e terminerà sabato 19 settembre con la tappa all’Udine Golf Club. Per questa nuova stagione sportiva, la serie promossa e organizzata dall’Automobile Club d’Italia si sviluppa su 26 tappe e come ogni anno è aperta a tutti i golfisti dilettanti ma l’accesso alla finale è riservato ai soli soci Aci. La finale si svolgerà a Cagliari, nel prestigioso resort “Is molas” dal 27 settembre al 1° ottobre 2026. La formula di gara sarà stroke play su 3 categorie nette: 1ª categoria (medal) riservata, 2ª categoria (stableford) riservata, 3ª categoria limitata.

La prima edizione di Aci Golf si tenne presso il Golf Club Cherasco il 27 settembre 1992 su iniziativa dell’allora presidente dell’Automobile Club Cuneo, Brunello Olivero, al quale è dedicato il “Memorial”. La gara veniva disputata in un’unica giornata per i soci automobilisti-golfisti del Piemonte e della Valle d’Aosta, poi dall’anno successivo la manifestazione divenne ‘Trofeo l’Automobile’ e prevedeva sette tappe di selezione organizzate da diverse sedi Aci, su tutto il territorio nazionale, con finale celebrata al Golf Club Cherasco. In pochi anni Aci Golf si affermò sempre più, con numerose partecipazioni, novità, coinvolgimento di prestigiosi sponsor, oltre alle sedi Aci d’Italia, arrivando a coinvolgere anche diversi Automobile Club d’Europa. Ad oggi, il circuito Aci Golf è riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano.