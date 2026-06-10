Pit Bike - Francesca Cagna nuovamente coinvolta in un incidente

Lonato (BS), 7 giugno. Un incidente ha coinvolto l’ormeese Francesca Cagna sulla pista bresciana, costringendola all’ospedale con problemi alle vertebre.

Impegnata nella classe 13 pollici della classe S3 Under Lady con la sua Pitom Evo 160 del Trofeo Motornext.it, Fra#146 ha staccato il decimo tempo nelle qualifiche, lasciandosi dietro una decina di avversari, risultando la prima della classe Lady.

Alla prima curva, con uno scatto imperioso, Francesca si porta in sesta posizione assoluta e prima della Lady, ma non ha avuto tempo di concludere il primo giro che la moto di un avversario le è finita addosso, ponendo fine alla sua gara.

Dopo i primi controlli Francesca è stata condotta in ospedale, dove le hanno riscontrato la frattura della vertebra L2, con uno schiacciamento tra le vertebre L1 e L2, che la costringeranno a portare un busto per tre mesi, con l’obbligo di non fare alcuno sforzo.

“Cosa dire - ha riferito Fra#146, appena uscita dall’ospedale - quest’anno mi hanno presa di mira, è la seconda volta che mi centrano! Ero partita benissimo ed avevo la possibilità di ottenere un buon risultato, oltre alla vittoria tra le Lady. Adesso dovrò stare tre mesi senza effettuare alcuno sforzo, quindi si può dire che la stagione è sfumata! Desidero ringraziare il Team TZ Racing e la Golem tute, che mi supportano”.

Naturalmente auguriamo a Francesca una pronta guarigione, aspettando il rientro in pista quando si sarà pienamente ristabilita.