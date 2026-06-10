VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley punta sul talento: arriva la romena Bianca Cucu

Cuneo Granda Volley guarda al futuro e si assicura uno dei prospetti più promettenti della pallavolo europea: è Bianca Cucu l’ultimo innesto in posto quattro in vista della prossima stagione. Classe 2010, la giovane schiacciatrice romena è pronta a compiere il salto in Italia, portando entusiasmo e talento alla corte biancorossa.

Nonostante la giovanissima età, Cucu può già contare su una struttura fisica di rilievo, con i suoi 185 centimetri, e su qualità tecniche che le hanno consentito di mettersi in evidenza nella massima serie romena. Un percorso precoce e brillante: l’esordio in Serie A è arrivato infatti a soli 12 anni e 10 mesi, dopo aver già indossato la maglia della nazionale agli Europei Under 17 a dodici anni.

Considerata tra i più importanti talenti emergenti del panorama romeno, Cucu è oggi uno dei punti di riferimento delle selezioni giovanili del proprio Paese, inserita in un percorso di crescita seguito con attenzione anche a livello federale. Dopo le esperienze con CSM Constanța e CSM București, per lei si apre ora una nuova sfida in Italia.

Un investimento sul futuro per Cuneo Granda Volley, che con questo innesto conferma la volontà di valorizzare giovani di prospettiva, pronti a crescere e a lasciare il segno con la maglia delle Gatte.