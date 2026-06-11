A Farigliano la festa di inizio estate in biblioteca

La quinta edizione dell’evento “porte aperte” organizzato dalla Biblioteca civica Nicola e Beppe Milano di Farigliano si terrà sabato 20 giugno a partire dalle ore 15.30.

Sarà un’opportunità di incontro tra le diverse generazioni di lettori che, nelle aree in cui si trovano tutte le novità letterarie e le pubblicazioni relative alle diverse tematiche, potranno apprezzare appieno la qualità dei servizi che la Biblioteca offre ai suoi utenti.

Momenti clou del pomeriggio saranno la premiazione dei lettori più assidui e partecipi, ai quali verrà fatto un dono, e la consegna del libro di benvenuto ai nati nel 2025.

Il recupero della memoria degli antichi giochi, promosso dall’Associazione Birilli di Farigliano, permetterà di rivivere le esperienze ludiche dell’infanzia e alle donne di tutte le età di sfidarsi nel “mitico gioco” dei birilli.

Ci sarà anche la possibilità di curiosare nel mercatino di libri e di trovare testi stimolanti e opere coinvolgenti.

Al termine del pomeriggio una conviviale merenda concluderà l’evento.