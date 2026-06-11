A Rore di Sampeyre Giorgio Volpi presenta il libro "Non siamo gli unici"

Giorgio Volpi, ci presenta il libro

Dopo il successo di “La natura lo fa meglio (e prima)”, Giorgio Volpi torna in libreria con un libro ironico e sferzante che, tra aneddoti bizzarri e curiosità scientifiche piene di fascino, mette sotto accusa l’ego della specie umana: "Non siamo gli unici". L'arte segreta della natura. Aboca Edizioni.

Giorgio Volpi (1983) è laureato in Chimica presso l’Università di Torino e ha conseguito il dottorato in Scienze chimiche nel 2010. È docente a contratto e tecnico scientifico presso il Dipartimento di Chimica di Torino dove svolge ricerche nell’ambito della luminescenza. Nel 2023 ha ottenuto una laurea in Scienze naturali.

Nel 2024 ha pubblicato per Aboca Edizioni La natura lo fa meglio (e prima), un saggio dedicato al confronto tra la tecnologia umana e le abilità della natura, con cui ha vinto il premio Green Book. Ha collaborato con la Scuola Holden e la rivista “Sotto il Vulcano”. Scrive per “Il Tascabile”, “Lucy sulla cultura”, “L’indice dei libri del mese” oltre che per numerose riviste scientifiche internazionali.

Appuntamento venerdì 12 giugno alle ore 21, presso la sede dell'associazione Lu Cunvent in borgata Rore.