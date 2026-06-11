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Attualità | 11 giugno 2026, 18:37

Quest'estate in Piemonte 14 campi scuola di protezione civile

Il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: “Ai giovani partecipanti viene offerta l’opportunità di imparare quanto è importante prevenire i rischi ed essere responsabili in caso di emergenze”

Quest'estate in Piemonte 14 campi scuola di protezione civile

Sta per iniziare anche in Piemonte la stagione dei campi estivi di Protezione civile: ad oltre 300 ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni di 14 città verrà insegnato a proteggere la natura e la vita delle persone, a prevenire i danni causati dagli incendi boschivi, a capire l’importanza della prevenzione anche per altri pericoli, a diventare cittadini più attivi e consapevoli del valore dell'ambiente e del territorio, ad essere più preparati in caso di emergenze. E molte di loro saranno a Torino e provincia.

Iniziative salutate con favore dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, in quanto “offrono ai giovani l’opportunità capire quanto è importante prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze, conoscere procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”.

I campi scuola sono un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, i Comuni, le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato in stretta sinergia con le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile.

Il calendario del Piemonte è il seguente:

- Orbassano (TO) dal 15 al 20 giugno, organizzato dal Gruppo comunale di PC
- Vinovo (TO) dal 15 al 21 giugno, organizzato da ANA sezione Torino
- Giaveno (TO) dal 22 al 28 giugno, organizzato da ANA sezione Torino
- Solero (AL) dal 28 giugno al 4 luglio, organizzato da ANA sezione Alessandria
- Nichelino (TO) dal 29 giugno al 4 luglio, organizzato dal Gruppo comunale di PC
- Palazzolo Vercellese (VC) dall’1 al 5 luglio, organizzato dai Volontari Cinofili
- Verbania dal 6 al 10 luglio, organizzato dal Nucleo Start ODV
- Biella dal 6 all1 luglio, organizzato da Associazione Radio Emergenza Comunicazioni
- Gorzegno (CN) dal 19 al 25 luglio, organizzato da Colonna Mobile ODV
- Piobesi Torinese (TO) dal 25 al 29 luglio, organizzato dal Gruppo comunale di PC
- Acqui Terme (AL) dal 27 luglio al 1° agosto, organizzato dall’ANC si Alessandria
- Morano sul Po (AL) dal 27 luglio al 2 agosto, organizzato da FIR CB La Chintana Fenix
- Candiolo (TO), dal 3 al 7 agosto, organizzato dal Gruppo comunale di PC
- Carignano (TO), dal 31 agosto al 5 settembre, organizzato dal Gruppo comunale di PC

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