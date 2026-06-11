Caso corso Giolitti a Cuneo, il SAP difende l’uso del taser: “Strumento fondamentale per la sicurezza”

Il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, in sintonia con il recente comunicato di UNARMA, esprime piena solidarietà ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri intervenuti in Corso Giolitti.

L’episodio evidenzia come il corretto utilizzo del taser rappresenti uno strumento fondamentale nella gestione di scenari operativi complessi. Tale dispositivo consente infatti di immobilizzare a distanza soggetti potenzialmente pericolosi, riducendo al minimo i rischi sia per gli operatori delle Forze dell’Ordine sia per i cittadini coinvolti.

Il taser non è uno strumento offensivo, bensì un mezzo di deterrenza e di sicurezza che permette di prevenire situazioni critiche prima che possano degenerare. Il suo impiego è affidato esclusivamente a personale appositamente formato e avviene solo nei casi in cui non vi siano valide alternative operative.

Il SAP ribadisce pertanto l’importanza di dotare gli operatori di strumenti efficaci e proporzionati, in grado di garantire la tutela della sicurezza pubblica e l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti.