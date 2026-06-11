Cuneo, il quartiere San Rocco incontra Giunta e Alpini

Serata partecipata ieri 10 giugno 2026 al quartiere San Rocco per l’incontro pubblico con la Giunta comunale, ben condotta dal presidente Claudio Giuseppe Migliore.

In sala la sindaca Patrizia Manassero con gli assessori: Giancarlo Demichelis, Sara Tomatis, Alessandro Spedale, Luca Pellegrino, Andrea Girard e il vicesindaco Luca Serale.

Presenti anche i consiglieri comunali Vincenzo Pellegrino, Claudia Carli e Carlo Garavagno, gli Alpini al gran completo, il presidente della Consulta dei Quartieri e l’architetto Giuliana Viale, autrice del murales del Centro Incontri.

Circa 280 cittadini hanno seguito con attenzione i lavori. Gli amministratori hanno risposto puntualmente a tutti i punti portati dal Comitato e dai cittadini, in un clima di confronto diretto e rispettoso.

Durante la serata sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza ai componenti del Comitato che hanno ben lavorato in questi 4 anni: Riccardo Lingua, Cristina Sappia, Claudia Gazzera, Nadia Gazzera, Antonella Morganti, Barbara Origlia, Marco Migliore.

Momento più emozionante: il riconoscimento a Tarcisio Piacenza per i suoi 40 anni da “maschera storica Gironi” di Cuneo. La consegna è stata fatta dal vignettista Danilo Paparelli, presidente degli Uomini di Mondo, insieme ai piccoli successori Gironettino e Gironettina.

Nel corso della serata il Comitato ha ringraziato pubblicamente gli Alpini presenti con il capogruppo Paolo Monaco e il presidente del Comitato San Sereno Valerio Pittavino per il supporto e la collaborazione.

Durante l’incontro sono emerse importanti novità per il quartiere, che saranno illustrate nei prossimi giorni.

Un confronto riuscito, che conferma come cittadini, Amministrazione, Comitato di Quartiere e associazioni possano costruire insieme il futuro di Cuneo.