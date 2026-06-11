Programma Alcotra, riunito a Imperia il Comitato di Sorveglianza

Si è riunito oggi, giovedì 11 giugno, a Imperia, il Comitato di Sorveglianza Alcotra, il Programma di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Francia volto a promuovere lo sviluppo dei territori di confine.

Per la Provincia di Cuneo ha partecipato il Presidente Luca Robaldo.

Nel corso dell’incontro, il Comitato ha preso atto dei dati relativi all’ultimo bando dedicato ai progetti singoli, le cui candidature si sono chiuse lo scorso 29 maggio. Sono stati complessivamente 50 i dossier presentati, per i quali è ora in corso la fase istruttoria. È proseguita inoltre la definizione di una strategia di fine programmazione che consenta di riversare sul territorio l’intero plafond dei fondi europei e nazionali destinati ad Alcotra.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al nuovo periodo di programmazione, che sarà fortemente orientato ai risultati. Nelle ultime settimane sono stati avviati i lavori preparatori, fase cruciale per definire gli obiettivi strategici del settennato 2028-2034.

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio dei Giovani, con la presenza, per il territorio cuneese, di Arianna Riba, Alice Garelli, Alessandro Dafarra e Carlo Allemano, che hanno presentato le iniziative da loro realizzate: dal marchio “Alcotra Giovani” alle collaborazioni con altre organizzazioni giovanili di ambito internazionale.

Al termine dell’incontro, il Presidente Robaldo ha dichiarato: «È importante seguire con attenzione queste fasi propedeutiche alla nuova programmazione per il periodo 2028-2034, per orientare le misure di intervento in coerenza con i reali bisogni del territorio transfrontaliero. Ringrazio inoltre i ragazzi del Consiglio dei Giovani e sono orgoglioso di poter dire che la provincia di Cuneo è quella che esprime la rappresentanza più numerosa dei membri, segno della vitalità, dell’impegno e della volontà di partecipazione delle giovani generazioni del nostro territorio».