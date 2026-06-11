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Attualità | 11 giugno 2026, 18:53

A Chiusa di Pesio torna la "Fienagione a Baudinet"

Domenica 14 giugno, in borgata Fiolera, dalle 11 si rivive la tradizione tra erba profumata, falcetti affilati, antichi mestieri, musica, cori alpini, fisarmoniche, polentata e allegria

A Chiusa di Pesio torna la &quot;Fienagione a Baudinet&quot;

Domenica 14 giugno torna la Fienagione a Baudinet in Borgata Fiolera, uno degli eventi più caratteristici della primavera in Valle Pesio.

Dalle ore 11.00, i partecipanti potranno rivivere la tradizione tra erba profumata, falcetti affilati, antichi mestieri, musica, cori alpini, fisarmoniche, polentata e allegria.

Nelle valli alpine del Piemonte, la fienagione di una volta non era solo un lavoro agricolo, ma un vero e proprio rito che scandiva il ritmo dell'estate e della vita contadina. Ben prima dell'avvento dei macchinari moderni, ogni filo d'erba era frutto di fatica, ingegno e una profonda conoscenza del territorio.

Gran polentata in area ombreggiata, su prenotazione.

Amici di Sant'Anna: Luigina  +39 348 79 37 843 Mario +39 338 12 66 492 Anna +39 388 78 67 856

comunicato stampa

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