Facebook down, problemi di accesso al social dal pomeriggio di oggi

Facebook risulta irraggiungibile per molti utenti dal primo pomeriggio di oggi. Il social network del gruppo Meta sta registrando problemi di navigazione, perché le pagine non si caricano correttamente oppure risultano estremamente lente.
Le difficoltà sembrano coinvolgere anche Messenger, con utenti che segnalano malfunzionamenti nell’invio e nella ricezione dei messaggi.
A confermare l’anomalia sono le numerose segnalazioni arrivate sui social network e sui portali specializzati nel monitoraggio dei servizi online.
Curiosamente, anche la pagina dedicata a Facebook su Downdetector risulta temporaneamente non raggiungibile, probabilmente a causa dell’elevato numero di accessi registrati nelle ultime ore.
Sui social, intanto, si moltiplicano i post accompagnati dall’hashtag #facebookdown, con utenti di diversi Paesi che segnalano problemi analoghi. Resta da capire se il disservizio sia legato a un guasto tecnico circoscritto o a un problema più esteso dell’infrastruttura.
Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Meta sulla natura del disservizio né sui tempi previsti per il ripristino del servizio. La situazione è in evoluzione.
Se Facebook non si apre, il consiglio pratico è sempre lo stesso: verificare prima la propria connessione provando altri siti, poi attendere aggiornamenti ufficiali. In genere questi disservizi si risolvono nel giro di qualche ora.