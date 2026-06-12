Borse di studio della Confraternità di Sant’Eligio di SAluzzo a due studentesse del Soleri- Bertoni

Sono Lucia Peruzzo di Bernezzo e Maria Manole di Polonghera, entrambe della V del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo ( indirizzo Metalli) le vincitrici per il 2026 delle due borse di studio della Confraternita di Sant Eligio, lo storico sodalizio che riunisce e tutela gli artigiani dei metalli, i fabbri e gli orafi del territorio. La Confraternita unisce la tradizione artigiana alla solidarietà, collaborando costantemente con l'indirizzo artistico della scuola saluzzese per la valorizzazione del settore e del saper fare.

Il riconoscimento premia la scelta del percorso scolastico delle studentesse indirizzato alla futura professione artigianale. Le borse di studio del valore di 250 euro sono state consegnate martedì scorso dal presidente della Confraternità saluzzese Costanzo Garnero, alla presenza della ex presidente Confartigianato di zona Daniela Minetti e del vice presidente vicario provinciale Michele Quaglia.

Con orgoglio le giovani hanno ringraziato il sodalizio convinte del percorso di studio al Soleri- Bertoni: "Una scuola che mi ha dato tanto. Ora proseguirò la mia strada accademica con una formazione professionale in oreficeria a Ravenna". Le parole di Lucia Peruzzo, mentre Maria Manole ha scelto invece la scuola di modellismo di AgenForm CEMI (Centro Europeo Modellismo Industriale) eccellenza nella formazione di designer nell'ambito automotive.