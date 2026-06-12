Passaggio a livello nel caos al Mussotto: disagi e ritardi per tre giorni consecutivi ad Alba

Un treno fermo a pochi metri dall'arrivo, decine di passeggeri costretti a scendere e proseguire a piedi, automobilisti bloccati davanti alle sbarre e una catena di disagi che non si è esaurita nell'arco di una serata. È quanto accaduto al Mussotto nella serata di mercoledì lungo la linea ferroviaria Alba-Torino, dove un problema a un passaggio a livello ha provocato ritardi e difficoltà sia al traffico ferroviario sia alla viabilità ordinaria.

A preoccupare maggiormente, però, è il fatto che le criticità non si siano limitate all'episodio iniziale. Secondo il Comitato Pendolari Alba, infatti, problemi analoghi si sono registrati anche nelle giornate successive, tra giovedì e venerdì, segnalando una situazione che continua a creare difficoltà a chi utilizza quotidianamente la linea ferroviaria.

A ricostruire quanto accaduto è Sonia Grimaldi, presidente del Comitato Pendolari Alba, che mercoledì si trovava a bordo del convoglio partito da Torino Porta Susa alle 18.33.

“Arrivati poco prima di Mussotto il treno ha rallentato e si è fermato. Il capotreno ha comunicato genericamente un problema infrastrutturale sulla linea senza specificarne la natura. Solo successivamente abbiamo capito che il problema riguardava il passaggio a livello”, racconta.

Dopo alcuni minuti il convoglio è riuscito a raggiungere la stazione di Mussotto, ma la situazione era tutt'altro che risolta.

“Una volta arrivati in stazione ci è stato detto che per raggiungere Alba sarebbero serviti circa quaranta minuti. Il capotreno ha addirittura consigliato ai passeggeri di scendere perché a piedi avrebbero impiegato meno tempo. Così il treno si è praticamente svuotato”, spiega Grimaldi.

Nel frattempo il guasto stava producendo effetti anche sulla viabilità cittadina. Le sbarre del passaggio a livello di Mussotto sono rimaste abbassate a lungo, creando code e rallentamenti per gli automobilisti che cercavano di raggiungere le proprie destinazioni. Secondo il Comitato Pendolari, uno degli aspetti più problematici è stato quello della comunicazione.

“Una persona ha telefonato al numero indicato per le segnalazioni ma non è riuscita ad avere spiegazioni precise. Chi rispondeva continuava a dire che le sbarre si sarebbero alzate una volta passato il treno, senza sapere che il problema era in realtà più complesso”, riferisce la presidente del Comitato.

Una mancanza di informazioni che avrebbe contribuito ad aumentare il disagio.

“Se fosse stato comunicato che da un altro passaggio a livello era possibile transitare, molte persone avrebbero potuto riorganizzarsi e raggiungere comunque la propria destinazione. Invece tanti automobilisti sono rimasti bloccati senza sapere cosa stesse succedendo”, osserva.

Alla fine il convoglio ha raggiunto Alba con oltre quaranta minuti di ritardo. Per consentire la ripresa della circolazione si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici incaricati di verificare l'impianto.

L'episodio è stato segnalato dal Comitato Pendolari Alba all'amministrazione comunale, che provvederà a trasmettere una comunicazione a Rete Ferroviaria Italiana per evidenziare quanto accaduto.

Ma il punto centrale, sottolineano i pendolari, è che il problema non sembra essere stato risolto definitivamente.

“Le criticità si sono ripresentate anche giovedì e oggi. Questo evidenzia che esiste un problema legato all'infrastruttura e alla sua manutenzione”, afferma Grimaldi.

Secondo quanto appreso dal Comitato, gli interventi effettuati riguarderebbero soprattutto la gestione delle emergenze, senza che sia previsto al momento un intervento strutturale sull'impianto.

“Da quello che abbiamo saputo non sembrano esserci programmi di sostituzione o di ammodernamento complessivo del passaggio a livello. Si interviene quando il problema si manifesta, ma il guasto continua a ripresentarsi e questo crea inevitabilmente preoccupazione”, conclude la presidente del Comitato Pendolari Alba.

La questione sarà ora portata all'attenzione dei prossimi tavoli di confronto dedicati al trasporto ferroviario locale. Per i pendolari, infatti, quanto accaduto a Mussotto rappresenta l'ennesimo segnale di una criticità che richiede risposte più strutturate per garantire affidabilità alla linea e ridurre i disagi per viaggiatori e automobilisti.

La presa di posizione del Comune di Alba

L’Amministrazione comunale ha, intanto, inviato una segnalazione formale a Rfi per richiamare l’attenzione sui ripetuti malfunzionamenti dei passaggi a livello nel quartiere Mussotto e sulle criticità che interessano più in generale la tratta ferroviaria tra Alba e Monticello.

"In questi giorni – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Trasporti Edoardo Fenocchio – abbiamo constatato e raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini e pendolari che hanno dovuto fare i conti con ritardi, code e disagi significativi. Per questo abbiamo ritenuto doveroso portare formalmente all'attenzione di RFI una situazione che non può essere sottovalutata. I problemi registrati ai passaggi a livello al Mussotto si aggiungono a criticità già evidenziate in passato lungo la tratta e che continuano a creare difficoltà a chi utilizza quotidianamente il servizio ferroviario e la rete viaria cittadina. Chiediamo che vengano effettuate tutte le verifiche necessarie e che siano adottate soluzioni efficaci per garantire il corretto funzionamento degli impianti, la sicurezza della circolazione e una maggiore affidabilità del servizio. Continueremo a monitorare la situazione e a rappresentare le esigenze dei cittadini presso gli enti competenti".

Nella stessa nota il Comune ha inoltre rinnovato la richiesta di procedere al più presto al ripristino della piena funzionalità degli ascensori della passerella pedonale della stazione di Alba, intervento da tempo atteso dalla cittadinanza e più volte segnalato agli enti competenti.