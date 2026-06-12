Fissati i funerali di Riccardo Moraglia e di Alessandro Ferrari, che hanno perso la vita in un tragico schianto a Lesegno

Sono stati fissati i funerali di Riccardo Moraglia e di Alessandro Ferrari che hanno perso la vita, lo scorso mercoledì 10 giugno, a Lesegno lungo la strada provinciale 60, nel comune di Lesegno.

Moraglia, 62 anni, era cuneese, abitava nella zona di Borgo Gesso e stava rientrando a casa dopo la giornata lavorativa in un’azienda del settore della lavorazione delle materie plastiche quando è rimasto coinvolto in un violento scontro con un camion, condotto dal giovane ligure Alessandro Ferrari, 26enne originario di Leca d'Albenga, dipendente di una ditta specializzata in scavi e lavori edili.

Il mezzo pesante percorreva la provinciale in direzione Lesegno, provenendo dall’area di Niella Tanaro, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto in una collisione che ha interessato anche altre due automobili.

Nel corso dell’impatto, particolarmente violento, parte del carico di ghiaia trasportato dal mezzo da cava è finito sulla autovettura del Moraglia, schiacciandola.

Ferito invece il conducente di una seconda auto coinvolta nell'incidente, un uomo di 90 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Mondovì.

I funerali di Riccardo Moraglia, “Red”, si terranno domani, sabato 13 giugno alle 15.30, nella parrocchia di borgo San Giuseppe dove questa sera alle 19 sarà recitato il Santo Rosario

Lascia la moglie Silvia, la figlia Micol, la sorella Magalì.

L'ultimo saluto ad Alessandro Ferrari si terrà invece lunedì 15 giugno alle 10.30 nella parrocchiale di San Colombano in Gavenola a Borghetto d'Arroscia.

Il rosario sarà recitato domenica 14 giugno alle 20.00 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta a Leca d'Albenga.

Lascia la mamma Federica, il papà Gabriele, la sorella Alice con Matteo, la fidanzata Beatrice, la nonna Germenia e tutti i parenti.