Maternità e nutrizione: ancora alcuni posti disponibili per il corso online organizzato dall'AslCn2

L’ASL CN2 ha attivato un ciclo di incontri informativi rivolti a futuri genitori e neo genitori, dedicati ai temi della sana alimentazione in gravidanza e dell’alimentazione complementare del bambino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita fin dai primi 1.000 giorni, nella consapevolezza che una nutrizione adeguata rappresenti uno dei pilastri fondamentali per la salute della mamma e del bambino. Gli incontri, a cadenza bimestrale e ad accesso gratuito, sono condotti da dietisti e medici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 in collaborazione con la struttura di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL CN2, che accompagneranno le famiglie con competenza e attenzione, offrendo informazioni aggiornate e basate su solide evidenze scientifiche.

L’incontro si propone di fornire alle future mamme indicazioni pratiche per seguire un’alimentazione equilibrata e sicura durante tutto il percorso della gravidanza, affrontando temi quali il corretto fabbisogno nutrizionale, la prevenzione dei rischi alimentari, la gestione di eventuali disturbi comuni e l’importanza di uno stile di vita complessivamente salutare.