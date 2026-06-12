Lagnasco punta sulla mobilità sostenibile: al via il nuovo servizio di noleggio e-bike

A partire da martedì 16 giugno, a Lagnasco sarà attivo un nuovo servizio di noleggio di biciclette elettriche, pensato per favorire una mobilità più sostenibile e valorizzare il territorio attraverso il turismo lento.

Il servizio è già attivo in altri comuni facenti parte dell’associazione Octavia.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lagnasco, Octavia e la Cartoleria Tabaccheria Pastelli Ribelli di Emanuela Alladio, situata in piazza Umberto I, che fungerà da punto di riferimento per il servizio.

“Saranno messe a disposizione quattro e-bike, ideali per cittadini, visitatori e turisti – spiega il sindaco Roberto Dalmazzo - che desiderano esplorare il territorio in modo pratico, ecologico e piacevole, percorrendo itinerari naturalistici e culturali senza rinunciare al comfort garantito dalla pedalata assistita.

Il nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo verso la promozione della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, offrendo al tempo stesso un'opportunità per scoprire le bellezze di Lagnasco e delle aree circostanti”.

Per informazioni sulle modalità di noleggio e sull'utilizzo delle biciclette elettriche è possibile rivolgersi direttamente a Emanuela Alladio della Cartoleria Tabaccheria Pastelli Ribelli.