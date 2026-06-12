“La vela” di Romano Vola si presenta a Fossano

Dopo il successo della sua autobiografia “Almeno scrivi, vita di Romano Vola”, già sindaco e poeta di Bergolo torna in libreria con un nuovo romanzo breve, “La vela”, edito dalla casa editrice romana Pagine. L’appuntamento per i lettori fossanesi è per lunedì 22 giugno, alle 21,15, al Pappatacho’s blues bar, con possibilità di cena su prenotazione a partire dalle 19,30 (per informazioni e prenotazioni: 0172.693304).

La serata seguirà il format già proposto in altre tappe della presentazione: le letture saranno affidate a Mimmo Galeasso e Flavia Pini, mentre gli arrangiamenti musicali saranno curati da Marco Voglino. A guidare la riflessione sul libro sarà Davide Sandalo, già autore della biografia di Vola, mentre ospite della serata sarà Giuliano Rigo, il cantore di Langa.

Con “La vela” Romano Vola abbandona i toni più realistici delle sue ultime prove narrative per affrontare in prosa un tema già presente nelle sue poesie: il fantastico, il sogno, il confine sottile tra razionale e irrazionale. Protagonista è un uomo senza nome - scelta voluta dall’autore “per consentire a tutti di riconoscersi senza scadere nell’autobiografia” - che dopo trent’anni vissuti in una dimensione “oscura e silenziosa” decide di rompere gli schemi della propria esistenza. L’incipit è dirompente: l’acquisto di una Harley Davidson e la partenza verso la Riviera, prima tappa al Monte delle Barche, da cui il protagonista intravede per la prima volta una vela bianca sul mare azzurro.

È proprio questa vela il simbolo centrale del romanzo: un’immagine quasi ossessiva che diventa guida e meta di un percorso costellato di incontri significativi, con personaggi dai nomi evocativi - Batista, Gionata, Elia - che spingono il racconto su un piano sospeso tra realtà e dimensione metafisica. Il viaggio del protagonista attraversa momenti di caduta, metaforicamente rappresentati dal “fango”, in una lotta continua tra il rumore del mondo e il bisogno di autenticità, fino a una rivelazione finale che restituisce senso all’intero percorso.

“È un racconto che nasce spontaneo, che non sono riuscito ad abbandonare finché non ho scritto la parola fine” racconta Romano Vola. “È la storia di un personaggio che a un certo punto della sua vita decide di mettersi in viaggio alla ricerca del suo sogno. Il suo sogno è raggiungere una vela, che è bianca sul mare azzurro e per lui rappresenta la libertà, la realizzazione dei suoi desideri”.

Per l’autore, fermo dal 2023 con la raccolta di racconti “Stanze e circostanze”, questo nuovo lavoro rappresenta un significativo traguardo della sua narrativa, per l’immediatezza e il coinvolgimento emotivo rappresentato dal personaggio che lo ha totalmente assorbito.

Il libro è reperibile su tutti i bookstore online e su prenotazione, in tutte le librerie