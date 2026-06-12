"Navetta del Parco ", il Comune di Valdieri conferma il cofinanziamento del servizio

Da domenica entra in funzione il trasporto a chiamata per escursionisti, mentre da lunedì 15 giugno si riattiva il bus di linea Cuneo-Terme di Valdieri. Il sindaco: "Investimento concreto per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio".

Al via la stagione estiva nel cuore delle Alpi Marittime. Da domenica 14 giugno torna operativo l’atteso servizio della "Navetta del Parco", il sistema flessibile di trasporto a chiamata pensato per residenti, turisti ed escursionisti, affiancato dal potenziamento dei tradizionali collegamenti automobilistici di linea. L'Amministrazione comunale di Valdieri si conferma in prima linea nella promozione della mobilità dolce e sostenibile, garantendo anche per l'estate 2026 il proprio contributo economico fondamentale per la copertura delle spese e la continuità del progetto.

Il servizio a chiamata, coordinato dall'associazione Ecoturismo in Marittime, rimarrà attivo quotidianamente fino a domenica 14 settembre 2026.

Si tratta di uno strumento strategico e ormai irrinunciabile per chi frequenta le vette della valle, in particolar modo per gli amanti del trekking di traversata che necessitano di collegamenti flessibili tra i diversi punti di partenza e arrivo dei sentieri alpini.

La prenotazione (per un massimo di 4 posti a viaggio) va effettuata almeno 24/36 ore prima del servizio, contattando i numeri telefonici: 351 8969729, 334 7204198 oppure 338 4656300. È inoltre attivo il servizio di prenotazione online sul portale dell'associazione al link https://www.audisiotaxi.it/navetta

"Anche quest'anno - dichiara il sindaco Guido Giordana - il Comune di Valdieri ha scelto con convinzione di cofinanziare direttamente la Navetta del Parco. Crediamo fermamente che la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale debbano camminare di pari passo con l'offerta di servizi turistici efficienti e a basso impatto. Sostenere economicamente questo progetto significa dare una risposta concreta alle reali necessità degli escursionisti e, al contempo, lavorare per decongestionare il traffico veicolare privato verso le nostre località più sensibili e d'alta quota, promuovendo un'idea di turismo responsabile. È un investimento sulla qualità della vita della nostra comunità e sulla reale sostenibilità della stagione estiva".

Accanto al trasporto su prenotazione, da lunedì 15 giugno riprenderà regolarmente anche il bus di linea (Linea 82) della ditta Grandabus sulla tratta Cuneo - Terme di Valdieri.