Monteu Roero, la RSA Casa Serena celebra gli 80 anni della Repubblica con la fotografia

La RSA Casa Serena di Monteu Roero si prepara a partecipare con entusiasmo al concorso fotografico “Vivere la Bellezza 2026”, ideato e promosso dalla Cooperativa Nuova Assistenza. L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante poiché è dedicata alla celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.

La Direttrice della struttura, Serena Graglia, insieme agli ospiti e a tutto il personale, ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, che rappresenta un’opportunità per valorizzare la memoria storica, le esperienze di vita e i valori che hanno accompagnato la crescita del nostro Paese dal 1946 a oggi.

Molti degli ospiti della RSA, per via dell’età anagrafica, hanno vissuto in prima persona momenti significativi della storia repubblicana italiana e, attraverso gli scatti fotografici, hanno raccontato emozioni, ricordi e testimonianze che costituiscono un patrimonio prezioso per l’intera comunità.

Le fotografie sono il frutto di un lavoro condiviso, caratterizzato da entusiasmo, creatività e spirito di squadra.

Ospiti, operatori e Direzione hanno collaborato per realizzare immagini capaci di rappresentare non solo il tema del concorso, ma anche i valori di partecipazione, solidarietà e appartenenza che ogni giorno animano la vita della struttura.

L’iniziativa ha creato un forte coinvolgimento all’interno della RSA Casa Serena, rafforzando il senso di comunità e offrendo un’occasione per unire generazioni diverse nel ricordo di ottant’anni di storia italiana.

Partecipare a “Vivere la Bellezza 2026” significa per la RSA Casa Serena rendere omaggio alla Repubblica Italiana e ai suoi valori fondanti, ma anche riconoscere il ruolo fondamentale degli anziani come custodi della memoria e protagonisti di una storia che continua a essere fonte di insegnamento e ispirazione per il futuro.